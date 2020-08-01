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ثقافة الماسونية الصهيونية لأراذل الناس السائبين  


حسن المياح||

 

لو قالوا لظلام التعاسة الماسونية ( فجر السعيد الكويتية ) أن الحرس الثوري الإيراني دخل الأراضي الكويتية لأخذها الطلق وهي اليائس القنوط من الحمل , وأفرجت ساقيها لتقذف نجاسة العقيدة الصهيونية الماسونية , وقذارة فكر الموساد الإسرائيلي العفن , وأعلنت جهارآ نهارآ أنها في فترة نفاس ستنتهي منه على عجالة , وأنها ستتوب من تقليعاتها الفكرية المهووسة المجرمة الحاقدة , وأنها ستؤوب تائبة بنصح من ركام الجاهلية المنتفش تورمآ مرضيآ بثراء مادي رجس نجس من جهد وجهاد النكاح المباح لمن هب ودب وآمن بفكر الكفر الصهيوني الملحد الجاحد الأثيم .

وهذه الماسونية الضالة اللعوب اللهلوب فجر السعيد تملك فضائية أسمها سكوب ( scop ) , وفيها تلعلع فحشآ , وتعرض مجونآ , وفائق الشيخ علي ومن لف لفه من المدنيين والتيار المدني عبيد لها تابعون . ولا ننسى زيارة محمد الحلبوسي الحيدروسي لها في دارها في الكويت مستجديآ توثيق علاقته بها , وتحقيق ما يصبو اليه ويريد .

وقد سألها المهبول المبلول اللابهلول فائق الشيخ علي أن تتصل بالحلبوسي ليرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء قبل الكاظمي , فبصقت في وجهه مرذولآ منتكسآ مذلولآ متحنبطآ , يجر أذيال الخيبة والخسران المبين .

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ثقافة الماسونية الصهيونية لأراذل الناس السائبين  
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