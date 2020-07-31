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أهلي السنة كل عام وأنتم بلا حلبوسي وكربولي وبلا خنجر!  


ا.د . عبد القهار المجمعي ||

 

نعم بلا خنجر متآمر عليكم يمني نفسه بأن يكون مكان معادلة القرآن أو حتى فوقها، فمن يريدون تسويق الباطل وجعلهُ مكان الحق هؤلاء هم الكفرة الفجرة أصحاب العمالة بالعلن دون خوف القيامة!

يا جمهور الحلابسة والكرابلة لو تعلمون ما أعلم وما سوف ينال من تتكأون عليهم يغذونكم بالمشاريع الامريكية وأنتم تتفاعلون بغباء عجيب ، يا امة السنة العالم يتغير والأقطاب تتغير وأمريكا وكل حلفائها الى زوال قريب! فرحين بإخراج محمد خضير الحلبوسي ضابط مخابرات كلكم تعرفون مهمتهُ ، اين دينكم اين اسلامكم اين ما ترفعونهُ نحن السنة والجماعة وهل اتباع السنة عملاء؟

( إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ) الاعراف ١٩٦ .

هل تعلمون أن شرفاء السنة فقط من هم في صف المقاومين في لبنان وفلسطين وسوريا هل نختلف عنهم بالمنهج؟! أم أننا بدلنا الآيات والروايات بقرآن حلبوسي كربولي قذر من وحي الشيطان والشذوذ ألذي يملأ المواقع عهر وقرف لعائلاتهم كيف خدعوكم؟ وصرفوكم عن أقدس الدين والسنة الشريفة!؟

أنتبهوا يا أهلي هناك في قادم الأيام خبر لن يكون بصالح السنة في العراق ومثل هؤلاء يقودونكم الى الهاوية وأن غداً لناظره قريب!!!

 

السني الشريف مشروع مقاوم ..

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