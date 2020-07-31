المقالات

من الذي يحكم العراق بعد ٢٠٠٣؟!  


حسن المياح ||

 

أتمنى لو أنك وجهت هذا الأمر , والطلب , والإلتماس , والرجاء , الى المتظاهرين المنتفضين الذين يقدمون شيئآ ما من التضحيات ويؤثرون بزخمهم المحتشد المتوالي المندفع , لحدث شيء ما ليحافظ على الثروات .

 لكنك وجهت النسخ الى من إمتلأ كرشه , وتضخمت بطنه , وتعبت معدته من الطحن المتلاحق المعجز , والقاعد الكسيح بعضهم , والبعض الملعلع صوته في الفضائيات دومآ وتكرارآ بلا نفع ولا فائدة ونتيجته جعجعة خاوية صارخة صريرآ بلا إنتاج طحين يؤكل أو دقيق يسد رمق الجوع شبعآ , والبعض المسترخي المحقق منفعة الذات إثرة ومصلحة الحزب والفئة التي اليها ينتمي , ليدعم ويؤازر بالأصوات البرلمانية التي تحافظ على بقاءه المنتج طحينآ يملأ أظافره ويغطي أظافرهم ويفيض على ذواتهم التي لا تعرف ولا يوجد في قاموس ضميرها غير ( الأنا , والأهل العائلة , والحزب الذي اليه ينتسب وينتمي ) ,  وهو الذي لا يعمل شيئآ يسرك ويرضيك ويفرحك ويسعدك ويحافظ على ثروات الأجيال , وأن فرحك ومرضاتك وسعادتك هي فرح جماعي ورضوان شعب مستضعف محروم وسعادة أمة قالت لا إله إلا الله التي تستحرم وتحرم النهب , والتي ترفض العمالة وتقاتل من يبيع سيادة الوطن العراق , وأن الأساس الذي عليه إرتكزت هو الشعب العراقي المستضعف الكريم بكل وكامل أطيافه وموارده البشرية التي منها يتكون ويتألف ,  وصيانة مؤسسات الدولة كافة بلا تمييز ولا تفريق , وليس دكاكين الحكومة المؤقتة التي عمرها أربع سنوات في أحسن وأتم الأحوال , والتي يتبعها البديل العميل الجديد بحكومة تقتفي أثر أختها التي سبقتها في العمالة والإستئثار والمصلحة , وهذا هو الديدن المتبع منذ ٢٠٠٣م والى الآن , كما هو مقرر في الدستور العراقي البرايمري الذي شاركت في كتابته ترسيخآ لمصالحها الأحزاب العميلة المستفيدة التي جاءت على ظهر دبابة المحتل , والراشدة الى مخبوء الثروات .

 وإنهم لمسؤولون مفروضون فاسدون ناهبون بلا إنتماء وطني أصيل , ولا ولاء لمجد إنساني نبيل رفيع , وأنها أحزاب ورقية طاغية متنمرة بالية عاصية آيلة الى الإندحار والخفاء والنفوق والهلاك .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل سمعتم بجريمة يؤبن فاعلها ؟؟  
من الذي يحكم العراق بعد ٢٠٠٣؟!  
المال السعودي والكيان الإسرائيلي...اتفاق ومصالح  
⚠️ ماهي مشكلتهم مع الإمام علي ؟!  
البقرة العطشى  
صبيان شيكاغو..والكهرباء في العراق
فنتازيا ابن لعيبي..مقبولة منك..بس بعد لا تسويها ..  
زمن الزعاطيط!
لماذا يحبُّ الإمام الخامئني العراقَ والعراقيين؟!
الى متى المجاملة؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
صفدر الهیراد : عندما نرجع إلى أصل أفعالنا (أعمالنا) الاختيارية نجد أن لها شرطين في مدى أهميتها و قيمتها : ...
الموضوع :
عندما يُختصر الدين في طقوس رقمية  
ابو معصومة : احسنتم وبارك الله فيكم شكراً لكم ، شكراً لقلمكم ، شكراً لأعماقكم القلبيه النيره التي تتنفس بالمجاهدين ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
عبدالحميد الهمشري : لا غرابة في ذلك ربما انه يهودي خريج كلية الشريعة الاسلامية في تل أبيب والتي لا يلتحق ...
الموضوع :
التغريب الفكري السعودي الماسًوني  
جلال قاسم : استاذ رياض البغدادي مصيبة العراق كلها سببها رفضه التطبيع مع الصهاينة .. طبعا مو رفض السياسيين وانما ...
الموضوع :
هل يمكن التطبيع مع الصهاينة ؟  
كاظم نحم : بسم الله الرحمن الرحيم. مقال مجازف،كانه كاتبه يعمل موظف احصائي،فيعطي نسب...لا وبالمليم ايضا...ثلاثة بالمئة من المحتجزين من ...
الموضوع :
آراء سجين سياسي (1)هل يستحق الراتبَ التقاعدي غير الموظف المتقاعد؟
زيد مغير : مصطفى الغريباوي وليس الكاظمي فقد أنكر اصله وهو ليس محل ثقة أن كان فعلا قد جاء من ...
الموضوع :
الكاظمي بين أمريكا وايران، رسالة ووعود...  
زيد مغير : اتمنى ان يعلو صوت كل النواب وليس السيد مختار وحده لان دماء الأبرياء ما زالت طرية ولم ...
الموضوع :
النائب عن الفتح مختار الموسوي يطالب صالح بالإسراع في المصاقة على احكام الإعدام
زيد مغير : المجاري اسم حرفة تطلق على من يرغب الحمير أجلكم الله .ويبدو أن احمد المجاري يتناغم مع الحمير ...
الموضوع :
بعد ان ذهب بها عريضة .... الطائفية والدفاع عن الارهابيين يعودان مرة اخرى على لسان النائب احمد المساري
محمد مهدي : لا اعلم ما المغزى من تنصيب هكذا أشخاص هل فرغ العراق من أشخاص كفوئين. اين هم الذين ...
الموضوع :
بالوثيقة ..... نبذة بسيطة عن المقدم في فضائية دجلة المدعو نبيل جاسم
فيسبوك