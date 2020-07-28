  🔴 نقطة نظام.. القصف الامريكي للمعسكرات العراقية  

سمارا

خلي نبطل سالفة ارتفاع الحرارة و مسألة سؤ الخزن وهذي السوالف الجاي يضحك بيها علينا البعض او بالاحرى احنا جاي نقنع نفسنا بيها ...

واقعا ان كل ما يحدث من انفجارات في مخازن اعتدتنا و مقراتنا و معسكراتنا هي قصف و تفجيرات متعممممدة و بصواريخ موجهة معلومة الوجهة و الهدف التي تحملها طائرات أمريكية و اسرائيلية مسيرة. واكبر دليل هو ما حدث ليلة أمس بقاعدة سبايكر التي ادعى البعض أيضا وكالعادة بأن ما حدث فيها من انفجارات و حرائق هي نتيجة ارتفاع الحرارة في حين وثقت كاميرات المنتسبين المتواجدين في قلب القاعدة اللحظات الأولى للقصف و تبين انه قصف بصواريخ موجهة من قبل قوات الاحتلال وهو ما حدث أيضا في معسكر صقر ومناطق أخرى حدثت و ستحدث في الايام القادمة ف جل تفكير و هدف الولايات المتحدة الامريكية الان هو البحث عن أماكن تواجد الاسلحة العراقية وبواطن القوة للقضاء عليها من أجل قطع يد إيران في العراق و المنطقة .