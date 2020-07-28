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المسؤول المناسب للمنصب المناسب  


حسن المياح ||

 

عندنا منصب ومزبلة .

والوزارة ~ وغيرها من الوظائف ~ منصب , وهي مؤسسة طيبة فيها خير كثير , ونفع كبير , وفائدة عظيمة . وتقدم خدمات وعطاءات جيدة كثر . وبناؤها متين شديد , وصرحها منتظم قويم , وشكلها جميل وسيم , ومنظرها بهي نظير طيب .

والمزبلة مكان ومستنقع متسع على شكل بركة وإنخفاضات , تتجمع فيها النفايات والأوساخ والمهملات والقاذورات , ومنها تنقل الروائح الجيفة العفنة والأمراض والأوبئة . وهيأتها تراكم قذر هش , وشكلها تعس منفر بغيض , ومنظرها سقيم مزعج رذيل خبيث .

والمسؤول النزيه المستقيم ملؤه أمانة وأخلاص , وطيبة وعطاء , ووفاء ونكران ذات . فالمسؤول بهذه الخصائص والميزات موظف مناسب طيب .

والمسؤول الفاسد المنحرف اللص السارق الناهب تفح منه رائحة الخيانة وملؤه نتانة , وتلمس منه الغش والكذب , وترى فيه التزوير والخداع ,  ويتصف بالغدر والنفاق , ويمتاز بالسلب والنهب , ويعمل بتقصير متعمد وإثرة الذات على حساب الشعب والمخلوقات . فالمسؤول المرذول بهذه النعوت والصفات مجرم ظالم , سافل ناقم , سفيه نكد , وضيع سخيف خبيث .

والله سبحانه وتعالى , جلت قدرته وعظمت حكمته , يقول في كتابه العزيز الحكيم , القرآن الكريم في سورة النور الآية ٢٦ ( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات , والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات .....) .

وعلى أساس هذا التقسيم الإلهي الحكيم , الرباني الكريم للخلق والناس , يكون المسؤول الفاسد الخبيث للمزبلة الخبيثة , والمزبلة الخبيثة للمسؤول الخبيث , فهي مقر خالد له , ومكان مناسب لوجوده , ومستقر خالد لسكناه الى أبد الآبدين .

ويكون المسؤول النزيه الكفوء الطيب للوزارة والمنصب والوظيفة الطيبة , والوزارة والمنصب والوظيفة الطيبة للمسؤول الناصح الأمين النزيه الطيب .

وبذلك يصح لنا أن نقول : ( المسؤول المناسب للمنصب المناسب ) , على أساس مبدأ السنخية والتماثل بين الأشياء والأشخاص والمواقع .

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