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الإمريكان يجددون إغتيال إسود بغداد    


هشام عبد القادر.||

 

ندين الصمت العالمي على كل جرائم الإدارة الإمريكية الصهيونية الإعرابية بحق الحشد الشعبي العراقي المؤمن ومن منطلق محور المقاومة ووحدتها نحن أبناء اليمن ندين الصمت العالمي ونستحقر الإدارة الإمريكية على ما تقوم به من فتن في الوطن العربي كافة خاصة في دول محور المقاومة اليمن العراق فلسطين سوريا لبنان إيران ونذكرهم ونذكر العالم دم الشهيدين قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهم ودم الشهيد الرئيس صالح الصماد الذي تم إلغدر فيهم بطيران إمريكي مسير أن هذه الدماء هي الثورة في كل نبض أحرار المقاومة ثورة مستمدة من ثورة كربلاء المقدسة التي ستجرف الطغاة الى سجين تعصفهم كعصف مأكول .

نحن والله لن ننسى دمائهم وكل حرف يكتب من أثر دمائهم وأرواحهم . وهم القلب الذي نتحرك به لنصل للحقيقة ما دام منهجهم الدفاع عن المظلومين . 

نحن في مسيرة كربلاء ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام سفينة النجاه حقا حقا لا شك أبدا إن الحق شمس الحقيقة رفض كل طغاة العالم المعتدين حقا علينا أن نرفض طغيانهم بكل ما في وسعنا من قدرات ونحن ندعوا أحرار العالم أن يوجهوا صوب غضبهم على المعتدين الذين لم يتراجعوا عن ظلم ولن يرجعوا لأصل الفطرة الإنسانية ونحن نعرف أن رجعتهم مثل رجعة فرعون بوقت لا ينفع الندم .

العراق بلد الأئمة الأطهار عليهم السلام بلد الإمام الحسين عليه السلام الذي رفض الظلم والعدوان فعلى حكومة العراق أن تعي ذالك وهي تعي ذالك بدون توصية نتوسل بأن يحافظوا على الحشد الشعبي المؤمن ويوسعوا من قدراتهم ودعمهم ورفع معنوياتهم نحن معكم معكم ما يؤلم شعب العراق يؤلمنا ما يحزن الحشد الشعبي يحزننا نحن جسدا واحد من طرف الأرض الى طرفها وليس بوسعنا إلا أن نقول مسيرتنا واحدة يجمعنا ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام لكل أحرار العالم الثائرين ضد الطغاة .

لا نيأس من روح الله .

وصيتنا فلنكن قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في قلوبنا جميعا . وفي قلوبنا الرئيس صالح الصماد فكل من تغتاله إدارة إمريكا بلا شك هو شوكة في حناجرهم .

نتحرك بأرواحهم لا ننسى مواقفهم وطريقهم حتى تتحرر كل البلدان العربية والإسلامية

 

والحمد لله رب العالمين

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