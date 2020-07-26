هيلا الماسونية الجاسوسة وغباء وبلادة وجهل وسفاهة المسؤولين الحاكمين #

حسن المياح ||

( هيلا الألمانية زانية يهودية صهيونية ماسونية , راقصة جاسوسة سائبة دائحة جوابة شوارع , قائدة تظاهرات , ساهرة حفلات رقص وخمر وزنا , طريحة فراش زنا وعهر وفجور في شقق وبيوت وهي اللهلوب العارية اللعوب , مغنية باذلة ومبيحة الجنس ل ... وبين شباب وشابات التظاهرات التي خربت البلاد ودمرت العراق .......

ولكنها إنفضحت بدعارتها ..., وإشتهرت ببعاءها ..., وإندحرت ماسونيتها ..., وخاب موسادها ..., وخمل عنفوانها وعنفوان غيرها من العميلات المبتذلات الموظفات لخدمة الإستكبار الصليبي والماسونية الصهيونية العالمية .

وحصحص الحق..., وبانت المعالم ..., وظهر المخبوء ..., وكشف المستور ...... , أن السياسين الفاسدين الحاكمين , هم عملاء كاذبون , مجرمون منتفخون , لصوص منتفشون , وضيعون منتفخون , نهايتهم الحبوط والهلاك والخسران والنفوق , والطمر في أتعس وأرذل وأنجس وأوبأ مزابل التاريخ والوجود ) .

يقول المتسلطون على الحكم في العراق منذ سقوط الصنمية العفلقية عام ٢٠٠٣م نحن ساسة وسياسيون , وحقيقتهم أنهم خساسة وتعاسة وخاسئون وتعيسون .

إمرأة يهودية مغنية عارية دالعة راقصة لعوب , سافلة ساقطة تجوب الشوارع وتبيت في الشقق بلا هوية تثبت شخصيتها ولا جواز لها للدخول الى العراق , إلا أنها حاملة .... ورقة المرور من خلال وكر الماسونية الصهيونية اليهودية الكائن الماكث الثابت الحاكم في أربيل , وبعلم حاكمها الناهب المجرم العميل الماسوني منكود ( مسعود ) البارازاني لقيط الولادة اليهودية , تتيح لها التجول وتأجير الشقق , وإقامة حفلات المجون والرقص والخلاعة والزنا والعهارة والسهر في أي محافظة ومكان وتجمع وإجتماع وتجمهر وتظاهرات في العراق.....??

أين ذكاؤكم يا فطاحل وذئاب ساسة الصدفة , ويا أصحاب أزياء وفصال الرداء نصف الردن الصيفي لما يشتد الحر وتقوى ريح الشرجي ....??

لكنكم مع شديد الأسى واللوم والأسف , تبينتم أنكم حقيقة بنات آوى , وإناث قطط بيوت جبانة خنيثة أليفة تشرمخ من يحسن اليها من أهل الدار والبيوت والمأوى .

إمرأة تحترف الزنا والعهر , دلوع عارية قبيحة سافلة , خاطتكم طولآ وعرضآ , وقلبتكم ظهرآ على بطن , وأنتم فرحون مهللون مسترخون ناعمون متنعمون , تيسرون لها سبل عملها الجاسوسي بغباء وتبلد متحجر , نافخ متورم منتفش , على أساس أنكم مؤمنون بالديمقراطية الرأسمالية الماسونية وحريتها الشكلية الموبوءة المنفلتة الفاسدة المدمرة التي تنخر في أجسادكم القميئة العميلة الهشة البالية الرخيصة ....??

أين بريق ذكائكم السياسي وإشراق تحايلكم الماكر ونور وعيكم الرسالي , لما عبثت بكم وبعقولكم وبوجوداتكم هذه السافلة المنحرفة هيلا اللعوب , ولماذا سمحتم لمجونها أن يستفحل , وعهرها أن يستقوي ويوغل في داخل بيوتكم ومقرات أحزابكم وعقر دوائركم التي فيها تنتفشون حقارة , وتنتفخون لؤمآ , وتتورمون حقدآ وظلمآ وقهرآ على الشعب العراقي الأبي المستضعف .... ???

أين وطنيتكم ومدنيتكم وتياراتكم الليبرالية المنفلتة التائهة الفاسدة وتمشدقاتكم وهمبلاتكم الكلامية المنفوخة زورآ المنتفخة غشآ المتورمة خداعآ المطالبة بسيادة البلد ( العراق السيد العظيم ) الذي فيه تعيشون وتحكمون , وتنهبون وتأكلون , وتجتمعون وتتآمرون , وتنامون وتعملون وتفسدون وتعهرون وتخيطون وتخربطون وتخونون , واليه تدعون وتزعمون أنكم أنتم تمتون بصلة المواطنة , وأن أرضه الطاهرة الطهور المطهرة من رجس الكفر والإستكبار والعمالة والجاسوسية , هي أصل مخاض ولادتكم وطلوق أمهاتكم ومسقط رؤوسكم .... , فلم لا تحفظوه من الإستكبار والإعتداء والصليبية والماسونية والتجسس الموسادي المجرم الحاقد العابث الطامع اللئيم , وتضحون من أجله وتدافعوا عن طهارة أرضه من دنس وقذارة وذل دوس قدم الرجس الأجنبي والإستعمار والإحتلال والناسونية والصليبية وتجسس الزواني العواهر ......???

وأين رساليتكم وخطكم الدعوي المؤمن الهادي الراشد يا من تدعون العمل الحزبي السياسي والدعوي الحركي الرسالي الهادي الى عبادة الله سبحانه وتعالى ... ??

فكيف ترضون أن تصلوا على تربة أرض دنست بعهر الماسونية , ومجون الراقصات السافلات الغواني الراجفات كفرآ ورذالة وسقوطآ وإنحرافآ , وتهلهلون وتكبرون وتصلون وتسبحون , بأنها أرض طهر ورفض وإباء , في الوقت الذي تدنسها قدم الجسوسة هيلا الماسونية الصهيونية المجرمة الكافرة , وأنها رجل يهودية ألمانية صليبية مسعورة سافلة , دائحة عاهرة , راقصة زانية , لعوب لهلوب بنت كابريهات ونوادي عهر ومجون وملاهي رقص ومواخير خمر ودور فحش وزنا , تجوب أرضكم صباح مساء , وتقيم حفلات الرقص والغناء وتعاطي الخمر وإحتراف الزنا وجرائم الخلق والأخلاق والآداب على مسمع منكم ومرآى وحضور من بعضكم ومشاركة حفلات ومكارعة خمور ومدامة فجور ومزاولة زنا ورفل سعادة سهر فاحش وهناء لحم رخيص دنيء رذيل ....... ???

فأين الوطنية المدنية والجهاد الرسالي المؤمن الكريم ???

وأين السيادة وعزة الكرامة وشرف الإستقلال ووحدة المصير ونتائج همبلات الخطابات الرنانة والتوعدات الجبانة واللهاث القذر السفيه الناهب للثروات ........ ???

وأين الرزانة والرجولة والشهامة وقد أرقصتكم هيلا اليهودية الماسونية على أنغام العمالة التي على أساسها حكمتم , وطربتم راقصين هازين الأرداف الممتلئة والصدور الظاهرة البارزة المخنثة على وقع أنغام عهرها وسفالتها , ورخصها وتفاهتها , وسكرتم على إستنشاق ريح نتنها العفن ومجونها , ودوختكم لما شممتم عفونة ريح المني المنساب من فرجها ودبرها , وأنتم شبقون مخمورون سكرانين غارمون عاشقون ولهون بعطر رطوبة ومذاق ما يقذفه فروج الراقصات , وأدبار السافلات المغنيات المنحطات الزواني التافهات المنحرفات , الهابطات عفة وشرفآ وكرامة ووجودآ , السائبات الدائحات المتجولات اللاتي يغرين المسؤولين أصحاب السلطة والتأثير والتسلك والحكم , ~ وخاصة هيلا اليهودية الماسونية الراقصة اللعوب الزانية بلحمها الأربعيني الدالع , وزفرة جسدها الماسوني الظاهر الطالع ~ .

ألستم أنتم الذين تحكمون والمتسلطون وأصحاب الشأن الحكومي والمسؤولية الحكومية الحاكمة ... ???

لماذا دائمآ تحاولون تغطية حقيقة وجودكم وواقع تصرفاتكم وتخبئون وتخفون حقيقة أمركم , وتظنون أن الشعب العراقي غافل لا يعرف ولا يدري حالكم وأنكم مستخفون ......???

حقيقة أنكم المسؤولون المغفلون الفاسدون اللاهثون نارآ , الملتهبون سعارآ , الراكضون وراء الجنس الخالع المبذول الرخيص , المجان المباح الطافح , تتطايرون خفة ومرحآ , وسعارآ وسرورآ , ولهاثآ وحبورآ , علكم ترتشفون زيادة عمالة من زفرة جسد هيلا , أو تحصلون على شمة عرق جسدها النتن عهارة وزنآ ونجاسة ماسونية وكفرآ وخبثآ

مالكم ~ أيها المسؤولين العملاء الأنجاس الذيول المقادون خسة وعهرآ , وجبنآ ونذالة , وعبودية صنمية لبشر وجسد أنثوي ماجن , ساقط , سافل , رذيل , مهان , تافه , رخيص , حقير , ذليل , ذائب عفونة ونتانة من الخمور , ومترهل من ممارسة الزنا الكثير المتواصل ليل نهار .

ومالكم جننتم على إختطافها , وتقاتلتم على تحريرها ~ وأنتم العبيد المقيدون بعمالة معتقدها وعهرها وإنحرافها ~ , وتكللتم فرحانين جذلين غشآ وخداعآ , ومبسوطين مسترخين لما حاولتم ستر جرمها وإخفاء حقيقتها ... ???

ولكنكم وجمتم وإسودت وجوهكم الصفراء الممتقعة خبثآ وجبنآ وحقدآ ويأسآ وإمتهانآ , لما إفتضح أمرها , وبان مخبوء ماسونيتها , وإشتهار تنظيمها النسوي , وردفها التظاهرات المؤدلجة إستكبارآ وماسونية بزخ الجواكر المأجورة من العملاء الشباب والسافلات البغي الإناث الراقصات اللاهبات جنسآ مسعورآ العانسات المتمكيجات الرادحات الدائحات الرائحات الغاديات الذاهبات الجائيات الرادفات البديلات المستردفات أترابهن من الإناث وأشباه الرجال والشباب الإيمو المائعين المخنثين الراجفين عفونة ونذالة ورذالة وسقوطآ وإنحرافآ .... وشاعت حقيقة قضيتها قضية هيلا الماسونية حبية المتظاهرين , وقائدتهم نحو الفوضى والسقوط , والماسونية والتخريب , ومحاربة عقيدة لا إله إلا الله التي تقض مضاجع المستكبرين والطغاة , والصليبيين والصهاينة , والماسونية وكل شعب الموساد وخباياهم وأوكارهم , وتمت معرفة حقيقة وجودها , وغاية عملها ووظيفتها , وسفاسف أفعالها ووضاعة تصرفاتها في الخلاعة والمجون وحفلات السكر والرقص والعربدة وغرز الميل في المكحلة زنآ فاحشآ وسفادآ واضحآ فاضحآ بكل وضوح وإعلان وظهور وإشتهار .

هذه هي هيلا اليهودية الماسونية عميلة الموساد , وهؤلاء هم المسؤولون العملاء الأوغاد الخردة الجبناء المأجورون بأبخس الإثمان الرخاص التافهون الدمى الرذيلة السافلة الذين تسوقهم بغي راقصة مغنية , وتقودهم زانية من ذوات أعلام المجون المجان والزنا الرخيص , بأجساد عاهرات مبتذلات سائبات , كالكلاب السائبة المتاحة للسفاد والنزو العام المباح لكل كلب يسيل لعابه من أجل لذة رخيصة طائرة , ويبيع عقيدته ووطنيته وشرفه وعرضه ووطنه وكرامته وكل ما هو نفيس وثمين بلعقة كلب ورهزة جنس عاجلة عجولة طائرة متبخرة ذاهبة فانية ..... ?

ولكن يبقى أثرها وصمة عار وذلة , وسفاهة تصرف وتفاهة سلوك رخيص سافل دنيء رذيل.