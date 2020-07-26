المقالات

نقاش سوبراني - عود ليش ؟  


د.حيدر البرزنجي||

 

إن بعض الرأي إثم – أو حماقة

الكلمة النقية : أما أن تكسب فيها صديقاً - أو تخسره .

- أفضل الآراء ماجاء عن تأمل ، وأسوأها ماكان ردة فعل

الحوار – الجدال – النقاش – الرأي – المناكفة – الموضوعية .

كلما زادت حقول المعرفة ، تقلّص المتخصصون في نوع محدد منها ، حتى انقسم العلم الواحد ،الى اقسام متعددة ، يحتاج كل منها الى دراسة مستقلة .

ذلك مايظهر عند الشعوب بالاستعانة فيما يسمى (الخبراء) الذين تخصصوا بدراسة علم بعينه ،ليصبح ما يقولونه أقرب للصواب .

لقد تشعب الحديث بين الناس بدوره الى : حوار وجدال ونقاش ومناكفة .

فما الفارق بين من هذه المسميات ؟ ومتى وكيف يظهر أي منها على حساب الآخر ؟ وما النتيجة المعرفية المتوخاة من كل صنف؟.

1- الجدال :اشتقت من (جدل ) الحبل أو ماشابه ،أي جعل اجزاءه ملتفة على بعضها بمتانة ،وقد شبه الكلام بذلك حين يحاول كل من الأطراف المشاركة ،أن يجدل حججه وكلماته ليقيد بها كلام الآخر ،وهذه الحالة يسودها التغالب ،لأن كل طرف فيها يعتبر نفسه مالكاً للحقيقة وماعلى الآخر سوى القبول .

2- النقاش :من نقش الشيء (القماش أو غيره) جعل فيه نقشاً ظاهراً لايزول اثره ،وهذا مايفعله كل من الاطراف المشاركة فيه ،حيث يحاول كل منهم جعل كلامه وحججه اشبه بنقش يترك أثراً في الآخر لايزول .

3- الرأي : من رأي الشيء ،نظر إليه وحدد محتوياته وأبعاده ، لكن الرأي قد يقع في مجال الاشتباه إذا لم يسبقه تأمّل ،إذ قد يقع قائله تحت طائلة المسؤولية – حتى في الدول الديمقراطية – فكما أن حرية الرأي مكفولة بالقانون ،كذلك حماية الآخرين من الضرر مكفولة ،وأكثر البلدان عرضة للاضطراب هو من تكثر فيه الآراء وتقلّ الرؤية ،فالرؤية عقل وحكمة ،والرأي خليط من عوامل مختلفة تغلبها المشاعر والاندفاع – غالباً -.

-4- الحوار :من أكثر المصطلحات اشتقاقاً ،فهو المادة البيضاء للكتابة ،والحوّار ابن الناقة الرضيع يثير حنينها ،والحواريون خاصة الرجل يأنس اليهم ويستشيرهم ،واطلقت على تلاميذ المسيح ، والحوار غالباً يتم فيه تبادل المعلومة والرأي ،حيث ينطلق كل طرف من اعتبار امتلاكه لجزء من الحقيقة تكتمل او ترتقي بما يمتلكه الآخر .

-5- المناكفة :قد تكون مشتقة من (المناقفة )قذف الحصى والحجارة بأطراف الاصابع أو بواسطة أداة خاصة (النقيفة – المصيادة) واستنكف : تكبّر وترفع ،وناكف :عاند ،وردّ الكلام بقسوة .

ثلاثة من هذه المصطلحات (الجدال – النقاش – المناكفة) غالباً ماتنتهي بخصومة مع تشدد كلّ طرف لما يقول ، الحوار وحده ينجو غالباً من تلك الاشكالية .

-6 : الموضوعية – أي النظر الى مادة الحوار ذاتها بما تحمله من مضمون ومحتوى ،والبحث بطبيعتها ذاتها دون ادخال زوائد أو رغبات تحرف حقيقتها فتضيف عليها ماليس فيها ،أو تحذف وتلغي ماهو من مكوناتها .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اقصاء الكفاءة منفذا للفساد  
هل يمكن التطبيع مع الصهاينة ؟  
حر الصيف فيح من جهنم  
جرائم منصات التواصل الاجتماعي  
هيلا الماسونية الجاسوسة وغباء وبلادة وجهل وسفاهة المسؤولين الحاكمين #
نقاش سوبراني - عود ليش ؟  
طباخات الشعب  
بولة بشط..!  
ما سر العراق؟!  
السيادة ومعناها الحقيقي!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك