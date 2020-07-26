المقالات

طباخات الشعب  


✍🏻ضياء الدين الخطيب

 

نقلت قبل أيام في (تجمع القلم) حكمة سياسية قديمة من كوريا الجنوبية مفادها (أن للسلطة والمال مواسم).

وفي المأثور عن مولى الحق علي ع يقول [كيفما تكونوا يولى عليكم].

ويقول أيضا [ترقبوا الفرص فإنها تمر مر السحاب]  فها نحن ذا مُنحنا فرصة تاريخية لما يقرب العقدين و البعض يحسب  أنها فترة لتجريد الشيعة من أحقيتهم بالحكم ليبرهنوا انهم لا يحسنون إدارة البلاد والعباد.

واخُتزل كل شيء بتربع حفنة من بعض الانتهازيين عديمي الحياء واثروا بتصرفاتهم على الصحيح منا بجرب أفعالهم ولسان الاصحاء يقول :

اضاعوني واي فتى أضاعوا       

    .... ليوم كريهة وسداد ثغري

  وضاعت كل الجهود والجهاد والدماء وخُط التاريخ بأنامل ماجورة سطرة للأجيال *أن  العراق مر بفترة حكمَ فيها الشيعة وصاروا لعنة على السن ذويهم وبذلك عشنا نكسة وغصة بضياع الفرصة.

 الفرص الهامة التي أجراها الله لنا لإعادة كرامة ورفاه وعزة شعبنا المظلوم سواءا من كان في الداخل اوالخارج ؛ ألم يجاهد الشرفاء في سبيل تحقيقها باقلامهم وارائهم ومطالباتهم وجهادهم وسجنهم ودماء علمائهم وأبنائهم وكل من عارض وقاوم وإجمع على إزاحة شبح البعث الكافر الجاثم.

ألم يكن لنا حركات كأفراد وجماعات في السعي الحثيث من اجل تغيير المسيرة لهذا البلد وكل ما يحتويه.

أليست هذه الفرصة التي وفرها الله لنا لكي نحقق ما صبونا اليه بكل الوسائل المشروعة لإعمار انسان العراق وهذه الأرض .

الم يسلط الله على نظام البعث الكافر سيفا من سيوفه وهو المحتل الأمريكي حسب المفهوم الذي كنا نتداوله  (أن الظالم سيفي او جندي انتقم به وانتقم منه).

ألم ينتقم الله بهم من صدام وزمرته ونأمل منه في القريب العاجل أن ينتقم منهم و يرحلوا مخزيين.

وحل حصاد الموسم الذي ساهمنا في زرعته باصابعنا البنفسجية امتثلا ورغبة في إصلاح الوضع القائم واستجابة لكل الدعوات والتوجيهات حتى بلغنا مستوىً من الطائفية  بأن (لا تفلت من آدينه).

ألم يتحقق لنا شعار الانتفاضة الشعبانية (ما كو ولي الا علي ونريد قائد جعفري) وجاءنا الجعفري وملك زمام الأمور ولحقه اخرون من سادة الدعاة واداروا الأربع دورات واعقبهم عبد المهدي وخلفوا الخلف الذي يصور في الصلاة والعتبات.

وكُشف لنا زيف الشعارات وقذارة بعض الذوات وتعمق وكثرة  المشكلات وتتوالى المصائب والويلات والكل مشترك سواءا في التردي سواءا كان صدريا أو حكيميا وكذلك كل من له أساس وارتباط سياسي وديني و لم يؤدي دورة و التكليف الخاص تجاه هذا البلد والشعب ومقدراته وتاريخه .

مرت السبعة عشر عاماً والقوم لم يتفقوا على ان يصنعوا لنا صنما ندين له بالولاء (تنزلاً) و بذلك ضعنا وضاع من يسوسنا وفقدنا بسببهم طعم حياتنا وطقوسنا وتكاثرت الرؤوس المُتئمرة علينا وصارت رؤوسنا مططئة خجلا من فعالهم .

سبعة عشر عام نريد سيادة للكهرباء اوالأمن اوالخدمات وهذه المطالب البسيطة من أمة يائسة لا تطالب الا بحقها وهذا الحق لا يعدو فتات كعكتهم.

استهانوا واهانوا وتمادوا على كل فرد في الأمة الحي منهم او الميت عالمهم وبسيطهم حتى بات الجلاد يوبن والشريف يهجن وبات لدينا سوقا علنيا للعمالة والتجسس وخالف العراق المشهور بأن الخائن والقاتل له حق الحياة كونه اجتهد فاخطأ لاحظوا جملة من فناني البلد يتآمروا ويساوموا ويفتح قنوات بتمويل عدو الشعوب (التعوسية) وساستنا يسترضوهم حتى رفع أذان السماء من الإذاعات بواسطة الخسيس جاسم  والسكوت والتغاضي مستمر ولم ادري أين رجال المسلمين مضوا.

والمعروف في العراق ان هناك موسم هو موسم طباخات الرطب لكن في سبعة عشر صيف الذي يرطب ويطُبخ هو الشعب و لطالما اُكل بنهمٍ كلرطب.

وندعو بسلامة الجميع

 

٢٥ / ٧ / ٢٠٢٠

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اقصاء الكفاءة منفذا للفساد  
هل يمكن التطبيع مع الصهاينة ؟  
حر الصيف فيح من جهنم  
جرائم منصات التواصل الاجتماعي  
هيلا الماسونية الجاسوسة وغباء وبلادة وجهل وسفاهة المسؤولين الحاكمين #
نقاش سوبراني - عود ليش ؟  
طباخات الشعب  
بولة بشط..!  
ما سر العراق؟!  
السيادة ومعناها الحقيقي!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك