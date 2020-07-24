المقالات

منْ السني الكربولي أم الشيخ الصميدعي؟!  


د . عبد القهار المجمعي ||

 

من هوان الدنيا ان من يمثل السنة مثل الكربولي ومثل الحلبوسي لهُ الصدارة في قيادة السنة! ومثل علماء أهل السنة يغيبون! ولا ادري كيف لفاجر تملأ صورهُ الفاجرة والخليعة والحرام "النت" يمثل المكون "السني" العريق والمحترم والذي ينتسب إلى ارشف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجاهر من على برنامج معترضاً على زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي لو رجعت إلى "الفقه الإسلامي" السني تجدهُ يقول "بوجوب طاعته ولي الأمر" وهذا أمر يعرفهُ السلف الصالح المحترم لدينه ونهج الرسول والصحابة رضوان الله عليهم . وهو ينفذ زيارة لو التزم بها وصدق مع إيران الإسلامية التي أثبتت أنها أصدق من كل مدعين الإسلام والوفاء به، فهي قدمت ولازلت تقدم للسنة في فلسطين المال والسلاح والخبرات وتدافع عنهم سياسياً في كل المحافل الدولية ومعها مثل الفيتو الروسي والصيني الذي عرقل الكثير من القرارات التي تدفع بها مثل السعودية السنية ضد فلسطين!

اخواني "أهلي السنة" كيف سمحتم لمثل فاجر فاسد زير نساء موثق فحشه ان يقود المكون السني ومثل الشيخ مهدي الصميدعي صاحب البصيرة والكياسة والوزن والعقل الراجح والوطنية العالية يحارب جراء وعيهُ وبصيرتهُ التي تعدت كل عمل الساسة الذين يقفون ضد إيران الإسلامية التي هي بلا مشاريع تخريبة بدلالة مساندتها لفلسطين والبوسنة السنية وسوريا السنية العلوية بل فنزويلا الغير إسلامية على مبدأ ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ) الإنسان ٩ .

ومثلهُ الشيخ اليقظ الذي والله انا افتخر به أنه من أهلي السنة الشرفاء المقاومون الشيخ خالد الملة ذي التمثيل المفخرة لأهل السنة، ومن هنا أطالب بنبذ مثل الكربولي والحلبوسي وكل نظائرهم أصحاب فنادق أربيل ودبي والأردن الذين يعيشون على موائد أمريكا وإسرائيل واذنابهم الوهابية!

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
منْ السني الكربولي أم الشيخ الصميدعي؟!  
الجاسوسة التي رسمت خريطة سايكو بيكو  
أغتالو ضيفكم
هلاك مستر يس ( Mr. YES) وتأثير الاعلام البعثي على الشارع العراقي .
من فراش كورونا
السياسة والدين  
: الامير الشاب وايديولوجية السلطة !!
الكاظمي ، إذا أردت النجاح دونك إيران!  
العقار الشيعي والفايروس الامريكي  
نقطة نظام / من خطف الناشطة الالمانية هيلا مويس Frau Hilla ؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك