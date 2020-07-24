منْ السني الكربولي أم الشيخ الصميدعي؟!  

د . عبد القهار المجمعي ||

من هوان الدنيا ان من يمثل السنة مثل الكربولي ومثل الحلبوسي لهُ الصدارة في قيادة السنة! ومثل علماء أهل السنة يغيبون! ولا ادري كيف لفاجر تملأ صورهُ الفاجرة والخليعة والحرام "النت" يمثل المكون "السني" العريق والمحترم والذي ينتسب إلى ارشف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجاهر من على برنامج معترضاً على زيارة رئيس الوزراء العراقي الذي لو رجعت إلى "الفقه الإسلامي" السني تجدهُ يقول "بوجوب طاعته ولي الأمر" وهذا أمر يعرفهُ السلف الصالح المحترم لدينه ونهج الرسول والصحابة رضوان الله عليهم . وهو ينفذ زيارة لو التزم بها وصدق مع إيران الإسلامية التي أثبتت أنها أصدق من كل مدعين الإسلام والوفاء به، فهي قدمت ولازلت تقدم للسنة في فلسطين المال والسلاح والخبرات وتدافع عنهم سياسياً في كل المحافل الدولية ومعها مثل الفيتو الروسي والصيني الذي عرقل الكثير من القرارات التي تدفع بها مثل السعودية السنية ضد فلسطين!

اخواني "أهلي السنة" كيف سمحتم لمثل فاجر فاسد زير نساء موثق فحشه ان يقود المكون السني ومثل الشيخ مهدي الصميدعي صاحب البصيرة والكياسة والوزن والعقل الراجح والوطنية العالية يحارب جراء وعيهُ وبصيرتهُ التي تعدت كل عمل الساسة الذين يقفون ضد إيران الإسلامية التي هي بلا مشاريع تخريبة بدلالة مساندتها لفلسطين والبوسنة السنية وسوريا السنية العلوية بل فنزويلا الغير إسلامية على مبدأ ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ) الإنسان ٩ .

ومثلهُ الشيخ اليقظ الذي والله انا افتخر به أنه من أهلي السنة الشرفاء المقاومون الشيخ خالد الملة ذي التمثيل المفخرة لأهل السنة، ومن هنا أطالب بنبذ مثل الكربولي والحلبوسي وكل نظائرهم أصحاب فنادق أربيل ودبي والأردن الذين يعيشون على موائد أمريكا وإسرائيل واذنابهم الوهابية!

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