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الجاسوسة التي رسمت خريطة سايكو بيكو  


سرى العبيدي||

 

الجاسوسة التي رسمت خريطة سايكو بيكو لتقسيم دولة الخلافة العثمانية وأعطتها بريطانيا أرفع وسام في انجلترا ، وهي غيرترود بيل Gertrude Bell من مواليد 14 يوليو عام 1868م ، وتوفيت في بغداد عام 1926م كانت عالمة أثار بريطانية عملت لدى المندوب السامي البريطاني على العراق وعملت على ترتيب أوضاع العراق بعد الحرب العالمية الأولى عام 1914م .

وُلدت بيل في 14 يوليو 1868م في واشنطن نيو هول ، المعروفة الآن باسم Dame Margaret Hal – مقاطعة دورهام ، إنجلترا إلى عائلة ثرية ، تميزت شخصيتها بالطاقة ، والفكر ، والعطش للمغامرة التي شكلت طريقها في الحياة.

كان جدها هو السير إسحاق لوثيان بيل ، وهو رجل صناعي وعضو ليبرالي في البرلمان ، في ولاية بنيامين دزرائيلي الثانية.

كان له دوره في صنع السياسة البريطانية مما شجعها للمشاركة في عالم السياسية ، توفيت والدتها وهي صغيرة عام 1871م مما جعلها على علاقة وثيقة بوالدها السير هيل بيل .

تزوج والدها من فلورانس بيل كانت سبب في التأثير عليها تلقت غيرترود تعليمها المبكر في المدرسة الملكية في لندن ثم لاحقًا في جامعة أكسفورد درست التاريخ وتخصصت في التاريخ الحديث وكانت أول امرأة تدرس التاريخ الحديث وتتخصص فيه .

بذلت كل ما لديها من ذكاء وحنكة لوضع النظام السياسي في العراق وفي المنطقة العربية بعد الحرب العالمية الأولى وتدخلت في تشكيل النظام الملكي الدستوري وتنصب الملك فيصل ملكًا على العراق وكانت صديقة مقربة من الملك فيصل وكانت محركة رئيسية لحدود العراق ، تم ذكرها مع الجاسوس لورانس العرب بعد تخرجها من جامعة أكسفورد جابت أرجاء العالم ثم اتجهت لبلاد فارس وتعلمت العديد من اللغات أثناء الترحال منها التركية والفارسية والعربية ودرست الحضارية العربية وتغلغلت في المجتمع الشرقي وخاصة كل ما يتعلق بالنساء .

وكان لها شخصية مؤثرة في مجالس النساء وكانت تنتقد أسلوب التحدث الجماعي للنساء استعان بها تشرشل في رسم حدود سايكو بيكو ولكنها قررت أن تنهي حياتها عام 1926م بتناول جرعة زائدة من الدواء ودفنت في مقبرة الانجليز في باب المعظم في بغداد .

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