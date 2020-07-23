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التكنولوجيا الامريكية في قبضة محور  المقاومة ...!


  محمد صادق الحسيني ||

يوماً بعد يوم يثبت الجيش العربي السوري وحلفائه في حلف المقاومة بانهم الاقوى والاعلم والاكثر تطوراً في معارك العلوم والتكنولوجيا والمعلوماتية ، رغم هيكل الدولة العظمى الاكثريلطة وسيطرة وهيمنة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية ...! فقد علم ان الجيش  العربي السوري سيطر  في الايام القليلة الماضية على طائرة التجسس الاميركيه الاصغر والاكثر سرية في العالم. هذا ما نشره موقع صحيفة ذي درايڤ الاميركيه ( The Drive ) ، المتخصص بالشؤون العسكريه ، موضوعاً بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٠ ، بقلم الكاتب : جوزيف بريڤيثيك ( Joseph Previthick ) ، حول استيلاء / سيطرة / الجيش السوري على طائرة اميركية بدون طيار ، هي الاكثر سرية والاغلى ثمناً ( نسبياً طبعاً ) في العالم ، تستخدم في الاستطلاع وتقديم الدعم الاستخباراتي المباشر للقوات العاملة على الارض ، واسمها : ‏Black Hornet Spy Drone دون الاعلان عن كيفية الاستيلاء او السيطرة  عليها  واهم ما جاء في الموضوع هو التالي :   ١)ان الطائره هي من ضمن نظام تجسس يسمى : FLIR Systems Black Hornet 3 . وهي صغيرة الحجم جداً واستولى او سيطر عليها الجيش السوري في اقصى شمال شرق سورية ، بالقرب من بلدة تل تمر . ٢)اعلن الجيش الاميركي ( القوات البريه ) ، بتاريخ ٩/١/٢٠١٩ عن تسلمه ٦٠ طائرة مسيرة من الطراز اعلاه ، بينما اعلنت الشركه المصنعه لهذه الطائره واسمها : Rock Islands Arsenal‘s Joint Manufacturing and Technology Center ( RIA - JMTC ) ، بتاريخ ٢٤/١/٢٠١٩ انها وقعت عقداً ، لتزويد الجيش الاميركي بآلاف من هذه الطائره ، قيمته ٣٩ ، ٦ مليون دولار . ٣)تستخدم من قبل الجنود في الميدان ، خاصة في عمليات الملاحقة والتعقب ، اي انها ترافق الجندي خلال حركته وتقدم له المعلومات والصور أولاً باول ، حول كل ما هو موجود امامه . اي انها تشكل غطاءً جوياً للجنود وكذلك وحدة استطلاع فوري وغابت في الدقه ، خاصةً وانها تكشف الكمائن ( الكاميرات الحراريه ) وغير ذلك من الاخطار . ٤)يحملها الجندي في حقيبة ، تشبه حقيبة الكمبيوتر الصغير ، ومدى طيرانها زمناً هو ٢٥ دقيقه ، بينما يبلغ مدى طيرانه ثلاثة كيلومترات . اي انها تؤمن حماية لكل جندي او لوحدة من الجنود لمسافة ٣كم ، ثم يجب اطلاق طائره اخرى لاستبدال التي وصلت مداها الاقصى . خاصة وانها فائقة الصغر والوزن ، اذ لا يزيد طولها عن ١٧ سم وهي في وضع التحليق ، بينما يبلغ وزنها ١٧ غراماً فقط ( سبعة عشر غراماً ) . ٥)يطلق على هذه الطائره ، في الاوساط العسكريه ، واوساط المحللين والباحثين العسكريين ، اسم : نظام الاستطلاع الذاتي / الشخصي / . واسم هذا النظام بالانجليزيه هو :   ‏Personal  ‏Reconnaissance System ( PRS ) هذا غيض من فيض مما يجري في ميادين النزال والمواجهة بين عالم يتقهقر ويخسر في كافة معاركه وعالم يتقدم ويربح المعارك الواحدة بعد الاخرى ..! بالامس اكبر طائرة من دون طيار انزلها وسيطر عليها الايرانيون واليوم اصغر طائرة من دون طيار ينزلها ويسيطر عليها السوريون محور المقاومة اذن بات يحيط بتكنولوجيا الامريكيين من كل جانب  بعدنا طيبين قولوا الله
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التكنولوجيا الامريكية في قبضة محور  المقاومة ...!
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