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أمامك سر.


  حسين باجي الغزي.||   ارجوكم اتركونا من تقليب صفحات الماضي ولنتطلع الى الأمام. الكثير من دول المحيط الاقليمي وخصوصا الخليجي. .تريد ان تمد العون والمساعدة لشعب العراق. ..لنفترض حسن النوايا ونضع الأحقاد والأجندات الخارجية خلف ظهورنا ..ولن ننسى دماء الشهداء وتضحياتهم.. وتقديم الدعاوى عبر المحاكم والهيئات الدولية مقرونة بالأدلة والوثائق ..أن كانت هناك دول ساهمت بدمار وتخريب العراق وقتل أبنائه. ..صدقوني من يدفع باتجاه تحجيم وقوقعة العراق داخل جغرافيته هم من يحمل قيح وإفرازات الطائفية والشوفينية والروح المغلقة والتي تجتر التاريخ وتجلد الأحداث . ..الانفتاح على الجارة الصديقة إيران. حقق مردودات ايجابية في مختلف القطاعات ولاضير ان يكون هناك توازن بمد الجسور مع المنظومة الخليجية والعربية … اليوم دولة قطر قدمت مستشفيين متنقلين للعراق أحدهما لمحافظة ذي قار، ضمن مبادرة قام بها رئيس مجلس وزراء قطر الشيخ خالد بن خليفة لدعم جهود العراق في مكافحة كورونا. … اللفتة الجميلة ان المستشفيين المتنقلين يُجهّز أحدهما لمحافظة ذي قار ، والآخر الى قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار". وهي نوع من القراءة الواقعية لطبيعة التباين المذهبي في عراقنا الحبيب. ..دخلت أوروبا حربين كونيتين خلفت ملايين الضحايا.. والان كانها دولة واحدة.. لانها شطبت على الماضي.. ونظرت الى الامام.. الى مصالح شعوبها.. وشعوبها فقط. ..فيا عراقي أمامك سر.. ولا تكن أسير الماضي.  والله من وراء القصد.
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