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مملكة ال سعود تغرق وفيها كثير ممن تحالف معها.  


هشام عبد القادر ||

 

في حرب تموز 2006م حرب 33 يوم حزب الله مع بني صهيون التي جربوا فيها البر والبحر والجو وفشلوا وبرروا فشلهم بعد 33 يوم قالوا حققنا هدفنا ولم يحققوه وبعدها أعترفوا بالهزيمة تخبط وما بعده تخبط ولكنهم احرص على انفسهم من مملكة ال سعود التي استمرت ستة أعوام وما زالت مستمرة لم تعرف تخرج بماء وجهها ليست بالدهاء التي تمارسه بني صهيون  إنما غباء مفرط . نذكركم بحقيقة الوعد الصادق حين اطلق السيد حسن نصر الله كلمته المشهوره إنظروا الى البحر الى البارجة العسكرية إنها الأن في البحر ستغرق وتنفجر وفيها كثير من الجنود والعتاد  بمعاني كلامه ولو لم نتقن بالحرف الواحد إنما نقتبس منه نور الكلمة والوعد الصادق  وتم إطلاق صاروخ عليها اصابها بالعمق وانفجرت وتحقق كلامه المباشر . واليوم إنظروا الى باخرة مملكة ال سعود او بارجة ال سعود او سفينة ال سعود نسميها ما تحبوا ان تكون لها التسمية إنها تغرق وفيها كل من تحالف معها .

وما النصر إلا من عند الله لا اله الا الله نصرا من الله وفتح قريب .

 

والحمد لله رب العالمين

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