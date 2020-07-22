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يا أهلي السنة لماذا لا تفقهون؟!  


د . عبد القهار المجمعي ||

 

تمنيت أن اجلس مع كل فرد سني سياسي او مدني وأبعد عنه التفكير الطائفي التحريضي الذي لا يخدم إلا الأعداء والفاسدين ومن يبيعون ويشترون بكم! ولن أطيل بالامثلة فقط أسأل كيف أصبح مثل الحلبوسي والكربولي ونظائرهم أثرياء بهذا الشكل المخيف؟!

هل من رواتبهم مثلاً؟! ام من عمل آخر شرعي ترونهُ أم هو السحت الحرام والمؤامرات المشبوهة باسم الطائفة السنية والمكون السني!؟

وسؤال لكم بشرفكم هل تثقون بدينهم ام لا ؟ ولو كان لا لماذا تتبعون رعونتهم ومشاريعهم المشبوهة التي يكتنفها ألف غموض وغموض! أهلي لماذا مصرين على رفع شعار البعث الذي جر عليكم كل الألم والأسى؟! لمصلحة من تقومون بتشيع وزير الدفاع العراقي سلطان هاشم وأنتم تعرفون ما فعل هذا الرجل بجزء كبير من العراقيين حلبجة والانتفاضة أي أنتم مصرين خسارة مكونين الشيعة والاكراد!؟

الشيعة في العراق عندما تظهرون لهم العداء والاستفزاز بمثل تشيعكم البعثي الطائفي والتصريحات إنما تلحقوهم قهراً إلى إيران وإيران تتمنى منكم ذلك! أنه الغباء السياسي والدكاكين التي بضاعتها فقراء وبسطاء السنة مشروع كربولي وحلبوسي! اتمنى عليكم فقه ما يدور ويراد بكم اضحية وبقرة حلوب كل انجاس السياسة ومن أتفق معهم هو المستفيد!!!

في الوقت كأن بالأمكان عدم إستخدام مثل ورقة وزير الدفاع الذي ادانه القضاء الذي بتشيعكم طعنتم به فكيف ستتمكنون من بناء دولة بنعومة في زمن أمريكا ستترككم بيد إيران واذرعها والأيام بيننا!؟

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