حسن المياح||

جهزوا إستنكاركم بالصيغ المجترة الملاكة المستهلكة الإكسباير لقابل الأيام التي إعتدنا عليها

فلتحضر الطبقة السياسية الحاكمة بكل أحزابها وتياراتها وتجمعاتها وتكتلاتها صيغة الإستنكار والشجب والرفض وعدم القبول وما شاكل من توصيفات الجبن والخور والضعف والإستكانة والإستعباد والعمالة والتبعية واللاموقف للضربات المستقبلية القريبة التي ستشنها أميركا الإستعمارية المحتلة ولقيطتها المدللة إسرائيل , لأن هذه التوصيفات ترهبهما وتخيفهما وتقلل من شأنها المعتدي , وأنها ستدخل في حالة الإنذار القصوى والحذر الشديد , وأنها ستحسب لهذه التوصيفات الثورية النارية المتزوبعة المخيفة والمزلزلة ألف حساب ومليون تقدير .

ما هذا الهزال , وما هذا الإرتعاب الجبان من أميركا وصنائعها ???

وما هذا التهاون والجبن والخور والضعف ودس الرؤوس في الرمال ???

وما هذا الخجل النسوي الفاضح والإنطواء على الذات والتقوقع على الحال والتشرنق على الوجود الناهب الهزيل الرذيل , بالرغم من أن خجل النساء يدلل على الحياء والشرف والعفة والكرامة ???

ما تقولوا لنساءكم حين تحلوا بيوتكم بعد قضاء الواجب , وعما تتحدثون اليهن , وعن أي بطولات وبسالة ورجولة , وما هو البطولي الرجولي المؤمن الشجاع الجريء الوفي من أبطال الحشد الشعبي الرجال الأماجد والليوث الرابضين والمرابطين والصابرين والمحتسبين الذين يتساقطون شهداء بطائرات الغدر الأميركي الF16 وغيرها التابعة لأسياد العملاء العبيد من السياسيين المتسلطين والجاثمين على صدر العراق الحبيب ???

وعن أي مواقف رجولة , وشجاعة ليوث أبطال , ومرابطة رجال أسود كواسر , أنتم تتمشدقون أمامهن اللاتي وعين حقيقة ذواتكم وسفالة سلوككم , وأنتم ~ وبلا خجل ولا حياء ~ تفتلون عضلاتكم وشواربكم ....... ?? وبماذا تفخرون وتتفاخرون وتتلمظ ألسنتكم الخائنة الجبانة الخادعة الخواء أمام زوجاتكم وبناتكم ..... , وحصن العراق وطهارة تربته وخيراته وثرواته وشرف نساءه وعرض بناته وكرامة وجود مواطنيه وما الى ذلك من سمات نبيلة وكنوز ثمينة وجواهر دفينة , مهددة من قبل الإحتلال والإستعمار والدواعش والعبث والعيث والإمتهان والخضوع والإستعباد المخزي المملوك ...???

ما هكذا هي مواقف الرجال الكرماء , ولا هكذا هي شجاعة البواسل النجباء , ولا هكذا هي مروءة من تصدى للمسؤولية بعنفوان وحمل الأمانة بصدق ووفاء .... ???

وإلا فليخسأ الجبناء الأوغاد , المختبئون تحت غطاء وستار عباءات النساء وثياب المخدرات الماجدات العفيفات .???