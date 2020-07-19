الطارمية الى اين؟

أ.د.عبد القهار المجمعي*||

اهلنا ..اهلي.. اهل السنة في العراق كافة ومحيط بغداد خاصة والطارمية بالتحديد اهلنا اهل التنوير والمحبة والتوحيد كلنا عانينا ما عانينا من حكم الراحل الى ربه صدام حسين سنة وشيعة واكراد وعرب ومسيح واقليات وعانينا ما عانينا من الاحتلال الامريكي والقاعدة والمليشيات ومن بعدها ظلم الدولة الاسلامية.

الم يحن الوقت لان نبني بلدنا بعد كل هذا التدمير الم يحن الوقت للكف عن تكفير الاخر وقتل المسلمين باسم التعصب المذهبي والديني ،يلعب بعقولنا شذاذ الافاق بفتاوى تفرقة وقتل وتدليس .

منذ الازل ونحن نعيش سويا في عراق موحد سنة وشيعة ،علي وعمر ،فاطمة وعائشة رضي الله عنهم جميعا متحابين فيما بيننا بعد مرارة سنوات حكم الراحل صدام حسين ومرارة سنوات الاحتلال الامريكي ومراره سنوات ظلم الدولة الاسلامية وبعد ان عادت الحياة بدون طوائف ولا تفرقة ولا هدر للدم باسم المعتقد والمذهب والدين.

فما الذي حدث في الطارمية ليلة امس وكيف سولت لكم انفسكم ان تحتضنوا جماعات تقتل باسم الدين والمذهب من جديد وتقتل باسم الطائفية التي انهيناها بوحدتنا ومحبتنا لبعضنا كعراقيين في وطن واحد الى اين تريدون الوصول والى مصلحة من تلك الافعال المستنكره ومن هو المستفيد منها وانتم ونحن والعراق هو الخاسر الاعظم منها.

لا اقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم والحمد لله رب العالمين و الصلاه والسلام على محمد واله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*استاذ جامعي متقاعد