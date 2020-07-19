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تصويب لغوي لتغريدة رئيس الوزراء العراقي بتاريخ 17-7-2020 مُعزِّيًا.


حازم أحمد ||   التدقيق اللغوي:   ١- الخطأ: ببالغ الحزن والأسى، الصواب: (بالحزن والأسى البالغ)، لا تُقدَّم الصفة على الموصوف. ٢- الخطأ: نبأ، الصواب: خَبَر، لأنه تحقق في الواقع، فالنبأ منه التَنَبُؤ، وأنباء الغيب، سأنبِّئُكَ بتأويل ما لم تستطِع... فعند انتقاله من الغيب إلى التحقق سيكون: خبرًا. ٣- استعمال علامة التنصيص: " ": هذه خطأ عند الكتابة باللغة العربية، الصواب استعمال الأقواس: (  ). لأن علامة التنصيص هذه " " من علامات الترقيم الإنجليزية وليست العربية، فلا وجود لها في علامات الترقيم العربية مطلقًا. ٤- الخطأ: امر، الصواب: (آمر)، هكذا ضبطهُ أصحاب اللغة العربية في المعاجم، بعلامة المَد. ٥- الخطأ: بكل تفاني، الصواب: بكل (تفانٍ)، لأن المنقوص يُجَر بحذف الياء وتعويضها بتنوين الكسر لأنه نكرة وليس مُعرفًا بالألف واللام ولا مُضافًا. ٦- الخطأ: واخلاص، الصواب: (وإخلاص)، بهمزة القطع وجوبًا لأنه من الفعل الرباعي: أخلَصَ، والفعل الرباعي يُكتب بهمزة القطع مطلقًا. ٧- الخطأ: اوكلت، الصواب: (أُوكِلَتْ)، بهمزة القطع وجوبًا لأنه من الفعل الرباعي: أوكَلَ، والفعل الرباعي يُكتب بهمزة القطع مطلقًا. ٨- الخطأ: آليه، الصواب: (إليه)، بهمزة القطع وجوبًا لأنه حرف، والحروف كلها تُكتب بهمزة القطع، باستثناء ال التعريف فهي تُكتَب بهمزة الوصل. ٩- الخطأ: تعرض، الصواب: (عُرِّضَ)، لأن الفعل يقع عليه قهرًا وليس باختياره، فنحن لا نقول: تعرض إلى كمين، نقول: عُرِّضَ إلى كمين. عُرِّضَ النهرُ إلى الجفاف، عُرِّضَ المواطنون إلى أزمة. ١٠- الخطأ: الى، الصواب: (إلى)، بهمزة القطع وجوبًا لأنه حرف، والحروف كلها تُكتب بهمزة القطع، باستثناء ال التعريف فهي تُكتَب بهمزة الوصل. ١١- الخطأ: اصابة، الصواب: (إصابة)، بهمزة القطع وجوبًا لأنه من الفعل الرباعي: أصابَ، والفعل الرباعي يُكتب بهمزة القطع مطلقًا. ١٢- الخطأ: اثناء، الصواب: (أثناء)، بهمزة القطع وجوبًا، هكذا ضُبِطَ في معاجم اللغة العربية. ١٣- الخطأ: اداءه، الصواب: (أدائهِ)، أولًا: بهمزة القطع وجوبًا لأنه من الفعل الرباعي: أدّى، والفعل الرباعي يُكتَب بهمزة القطع مطلقًا. ثانيًا: الهمزة المتوسطة وليس المنفردة، لأنها مكسورة - مضاف إليه مجرور - وحسب قواعد رسم الهمزة فهي تُرسم بهذه الصورة في وسط الكلمة. ١٤- الخطأ: نسال، الصواب: (نسأل)، بهمزة القطع وجوبًا لأنه فعل مضارع، والفعل المضارع يُكتب بهمزة القطع مطلقًا. ١٥- الخطأ: بواسع رحمته ومغفرته، الصواب: (برحمته الواسعة ومغفرته)، أو (برحمته ومغفرته الواسعة)، فلا يجوز تقديم الصفة على الموصوف. ١٦- الخطأ: فسيح جناته، الصواب: (جناته الفسيحة)، لا يجوز تقديم الصفة على الموصوف فهي التي تتبعه وليس هو. ١٧- الخطأ: واهله، الصواب: (وأهله)، بهمزة القطع وجوبًا، هكذا ضُبِطَ في معاجم اللغة العربية. ١٨- الخطأ: انا، الصواب: (إنا)، بهمزة القطع وجوبًا لأنه حرف، والحروف كلها تُكتب بهمزة القطع، باستثناء ال التعريف فهي تُكتَب بهمزة الوصل. ١٩- الخطأ: وانا، الصواب: (وإنا)، بهمزة القطع وجوبًا لأنه حرف، والحروف كلها تُكتب بهمزة القطع، باستثناء ال التعريف فهي تُكتَب بهمزة الوصل. ٢٠- الخطأ: اليه، الصواب: (إليه)، بهمزة القطع وجوبًا لأنه حرف، والحروف كلها تُكتب بهمزة القطع، باستثناء ال التعريف فهي تُكتَب بهمزة الوصل. ٢١- علامات الترقيم كلها خطأ.
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