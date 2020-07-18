أهلي في الطارمية لا تفتحوا دكان للساسة!  

د .عبد القهار المجمعي||

أنا أعرف أن هناك من لا يمههُ من سياسي السنة ممن ارتبط بمشروع السعودية والإمارات وغيرهم، وهم يخترقون عقله المسروق ووعيهُ من أجل أجندات ثمنها، تهجير وقلق وتشريد وهجر أراضي وبيوت وتشريد أسر، حتى ينفذ فينا مشروع طائفي ثماره إلى دولة وسياسيين لهم الف ارتباط مشبوه أومشكوك به.

من معلومة اعرفها يا اهلي السنة، واخاطب من يعرف حرمة الدماء، ويعرف تلك الأيام السوداء، التي مرت على جماهير العوائل السنية.. وهي تتوزع على مخيمات المكرم فيها مذلول.. حين ترك كل امنه وراحته وممتلكاته وجيرانه ومدينته.. لأجل كذاب وعميل طائفي تنزل الأرصدة في محل إقامته في اربيل او الأردن.. واولاد عمومتي بين مقتول او مغدور.. او مستغفل بيد أجندة طائفية.., كل زعماء السنة يعرفون لماذا وما هدفها وأي شيء تريد؟!

من هنا اقول مخلصاً لأهلي السنة.. لا تفرطوا بالأمان النسبي الذي توفر لنا ..ولا تفكروا كما يفكر البعثيون ممن عوائلهم في دول الجوار والغرب.. رواتبهم أضعاف ما تتصورون ولكن انتم وكثير مناطق سنية.. مشاريع يقف خلفها الجشع والمؤامرات التي تحوكها سراً وجهراً أمريكا، انا ناصح لكم لا تفتحوا نار جهنم عليكم ..ولا تصدقوا بالإعلام المدفوع الثمن ..فهنالك إرادة كبيرة أكبر من كل السنة وخونة الشيعة.. أصحاب المولات والمطارات.. لا تسمح بعودة البعث او داعش خاصة بعد هذا الوقت.. الذي بدأت أمريكا تحزم حقائبها من المنطقة سراً ..وهي تريد إشعال المنطقة ليذهب الرأي العام ونظر الإعلام عنها ..وهي تحترق في الداخل الأمريكي والخارج في كل مكان ومنها العراق.

فلا تمنحوا الثقة لسياسي سني فكلهم مشاريع وانا وانتم على موعد ومقال أذكركم إذا لم تسمعوا نصيحتي فالدفع سيكون منكم فقط كاش ومؤلم وقاسي.

والله من وراء القصد ..