انتم تعرفون التكملة..!  

إياد خضير العكيلي ||

كلما ارى العراقيين وهم يتناقشون ويختلفون كثيرا حد النزاع احيانا في موضوع الجمهورية والملكية ولااقصد هنا فقط طبعا ينتابني شعور بالالم والكآبة ، لانه وفي الغالب ينتقل النقاش الى نظام صدام والبعث ايضا وهذا يصيبني بالغثيان اكثر واكثر ..

والسبب اولا ان مايسمى ( بالشعب العراقي ) لم ولن يرضى عن اي حاكم وعن اي نوع من الحكم وثانيا وفي الغالب ان هذا الشعب يهوى ويعشق النقاش والاختلاف الحتمي طبعا في تاريخه وتاريخ هذا البلد وكلما ارجع واتامل في هذا التاريخ لاارى سوى الدم والنهب والسلب والتشريد والقهر والجوع والحرمان والاضطهاد ..

يعني لاشيء جيد أو خير فيه ولاشيء يسر حتى ثورة العشرين ( النقطة المضيئة الوحيدة ) التي قام بها الخيريين والشرفاء تركوها لغيرهم وسلموها على طبق من ذهب ثم اصبحوا عبيدا لمن والى الانكليز ،

مافائدة هذا النقاش في هذا التاريخ العامر والزاخر بالسوء ، ونحن اليوم نعيش اسوء بل الاسوء في كل تاريخنا ..!؟ ومافائدة اختلافكم وانتم من امة واحدة غضب الله عليها منذ الازل ..

أرى وبكل تواضع أن نعيش في هذا الحاضر المر وان نبحث فيه وان ننهض به لنعيش حياة حرة كريمة ..

وايس الفتى من قال كان أبي ..

وانتم تعرفون التكملة ..

مع شديد اعتزازي واعتذاري لكم