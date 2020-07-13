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الكهرباء معركة النور والظلام


الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوائهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره]  ان النور والظلام الذي بينهما تقابل ضد ، وليس تقابل نقيضان . وهذا فيه شرح فلسفي يطول مختصرة ان النور والظلمه ليس كما نقول في الوجود والعدم ، حيث ان النور و الظلمه ضدان و الضدان أمران و جوديان يتعاقبان على موضوع واحد ولا يجتمعان فيه ويجوز ان يرتفعان ، فالظلمة هي ليست العدم مطلقا بل هي عدم النور . بينما عدم الوجود هو عدم مطلق  اذن:  الضد : ما أمكن ارتفاعه ولم يمكن اجتماعه  اما النقيض : مالم يمكن اجتماعه ولا ارتفاعه  كالليل والنهار ، فإنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان  هذه معلومة للفائدة ، محل الشاهد: اليوم من يستحق ان يكون من ضمن معاني كلمة النور هم كوادر الكهرباء ، وهم الجيش الذي يقاتل من اجل جعل النور في كل مكان حتى قدموا الارواح  في سبيل ذلك .  و كانوا سببا لوجود النور في كافة الظروف التي يمر بها البلد المناخية منها والسياسية ، فأداءهم المتميز كان دائما الدال بوضوح على حبهم لبلدهم  ، دون تأثير اخر يذكر . ان اداء كوادر الكهرباء جيش النور كان متزن في كافة الظروف و الصعوبات التي مرت في بلدنا العزيز والتي عاشوها باعتبارهم جزء من شعب ، و قد سجلوا فيها مواقف لامثيل لها ، من خلال توفير الطاقة الكهربائية المستمرة و المستقرة ، وبقى ذلك عطاء المتميز  حتى بعد ان دخل علينا ذلك الشر الفايروس القاتل ( كورونا ) ، بقوا واستمروا على ذلك الاداء الجيد ، والواقع العملي الملموس اثبت للجميع انه لولا جهود كوادر الكهرباء جيش النور لما استطاعت خلية الازمة النجاح بتطبيق قراراتها التي كانت ابرزها الحظر الصحي . ان  كوادر الكهرباء جيش النور ، كانوا سببا لوجود النور لرؤية كل شيء ، حتى رؤية الحقيقة والباطل ، بوجودهم يعم سلام والامان ، بجهودهم عم نور العلم عندما ساهموا في جعل المفكرين يصلون الى اكتشافاتهم و أبحاثهم ، بل كل تطور حصل وحاصل ويحصل هم جزءا منه وشركاء بذلك النجاح والتطور  . اذن كوادر الكهرباء مصداق جيش النور بكافة الجوانب ، وهذا الجيش انتصاره متوقف على عدة امور اختصارا نذكر الثلاثة الرئيسية منها   :  الامر الاول : الترشيد باستخدام الطاقة الكهربائية . الامر الثاني : عدم التجاوز على شبكة التيار الكهربائي . الامر الثالث : دفع الجباية التي هي مصدر لرواتب الكوادر وشراء المواد الاولية والمشاريع كون التمويل المقرر لهم ذاتي . اما الصنف الاخر او الطرف الاخر هم جيش الظلام الذين بسبب توجههم وافكارهم ، وافعالهم يكونوا متسببين بإطفاء ذلك النور ، و المتمثلين في المتجاوزين على الشبكة الكهربائية ، و المسرفين و المبذرين باستخدام الطاقة الكهربائية ، و الممتنعين عن اعطاء الحق الشرعي والقانوني من الاجور مقابل التمتع باستخدام الطاقة  . على الجميع ان يعلم ان الكهرباء نعمة وان كوادر  الكهرباء بكافة مسمياتهم و مستوياتهم هم موظفين تابعين الى الدولة ، وانهم يقومون بأختصار شديد بثلاث امور اساسية :  الاومر الاول : توفير الطاقة الكهربائية . الامر الثاني : تقديم خدمة الصيانة لديمومة  الطاقة الكهربائية . الامر الثالث : حماية تلك المنظومة من التجاوز والسرقات   ومع ذلك كان لزام على الجميع دون استثناء التعامل مع تلك الكوادر  بإيجابية ، والوقوف معهم لتحقيق شروط انتصارهم  من اجل  تحقيق تيار كهربائي مستقر ومستمر . نسال الله حفظ العراق وشعبه
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