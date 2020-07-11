في ذكرى تحرير الموصل  

مازن صاحب ||

الى ذلك الشهيد السعيد . . حمل خير الأرض وانطلق يزمجر غاضبا .. هوسات ثورة العشرين ..مستجيبا لفتوى وضعت الحد الفاصل بين الكرامة وهوية وطن. ..وبين اثام وخطايا غرابيب سود .. لم يمتلك الشهيد قوت يومه لكنه امتلك قوت وطن خضبه بدمه ..فالشهادة لنا عادة ..تابعت هذه الجموع المقاتلة .. ولدي بينهم مراسلا حربيا .. أنتظر هاتفه يوميا . ..

في يوم ظهرت خبر اصابته في سبتايتل كررت قناته بثه .. حلقت روحي حتى مكيشيفة لارى مدى إصابته .. ساعات مرت بانتظار الخبر حتى عرفت ان قوات الحشد الشعبي قد اخلته إلى الموقع الخلفي ... وساعات أخرى أيضا بغداد .

ومعه خبر استشهاد صديقي الذي أعرف أنه هوس بهوسات ثورة العشرين ..وتصدى ببطولات مشهودة لعصابات داعش الارهابية ..حكايات تؤكد هوية عراق واحد وطن الجميع ..

رسمت بدماء اولادنا واصدقاءنا ... تحتاج إلى تسجيل توثيقي .. لترسخ حقيقة تاريخية كبرى ..اهل الملحة حرروا العراق من داعش .. ولله في خلقه شؤون!!