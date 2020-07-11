سالفة وعبرة... وصيـة الگـــطان؟!  

عبد الكريم آل شيخ حمود||

أكو گطان (أحد أنواع السمك ) وصى ابنه وگاله : بویه آنه ما ترکتلك شي بهذا الشط بس راح افيدك بچم چلمه من الظيم الشفته بحياتي وگاله : وليدي خاف تشوفلك عجينه معلگه وتروح ترکض ترى الله ماینزّل بزبیل وتصیر مثل خالك هم شاف العجينه وركض عليهه ومن منعته صاح رزق والله جابه فطلع شص وكضوه الجماعه...

وليدي واذا شفت شبچه اشرد عنهه مو تصیر مثل عمك من منعته گال مایگص الراس بس الرکّبه وبالتالي صادوه وگُبل للتنور ... بعده يسولف وياه وچان توگع فوگهم سلّیه وتگشهم گش ، الولد نشد ابوه وگاله : بویه هاي شنو المصيبه شو ما سولفتلی عليهة... ؟؟ ، گاله : ابنی های طرگاعه وطاحت علينه من السما لا ابوك ولا ابو ابوک يعرفهه حظّر روحك الليله يشوونک انت وأبوک شوووي ويشربون علينة قوطية سفن مجرشة....

-ندعو الله يجفينا شر هاي الطركاعة الجبيرة الوكعت علينة؟!!! ماادري اقصد الكورونا مدري الحكومه مدري الاحزاب مدري دول العالم الي تتعمد هلاكنه همه وربعهم الي عدنه.

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