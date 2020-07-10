نعم لحل الحشد الشعبي ..!  

حيدر الموسوي||

هل اكتشفنا مؤخرا ان الحشد مسؤول عن التردي الخدمي والاقتصادي والبطالة

والفساد المالي والاداري والترهل الوظيفي ؟ ام ان هذه الامور كانت موجودة قبل تأسيسه

ولنسلم بذلك هل الهم الشاغل بخصوص عدم توفر سكن وكهرباء وصحة وووو القائمة تطول مرتبطة بحل الحشد الشعبي وانهاء وجوده !!

وان افترضنا كل ذلك صحيح ومقنع ماذا نفعل حال تم الاعتداء علينا من جديد حال ظهور فجاة تنظيم ارهابي متطرف كما كانت المفخخات تدق فينا يوميا لاكثر من عقد ونصف واشلاء احبتنا واخواننا في الشوارع

هل نطلب من النجف ان تفتي بوجوب كفائي لحمل السلاح والدفاع عنا ؟ ونحن نشجعهم من على سرير النوم والكيبورد ونقول لهم عفية وهم ياتون بطوابير من التوابيت ونقول رحمهم الله كانوا يدافعون عنا وتبقى نساؤهم ارامل واطفالهم يتامى يتصدق عليهم من هب ودب

لذا نطالب بحل الحشد الشعبي وان يذهب جميعهم الى منازلهم وان يكتبوا تعهد خطي حال تعرض البلاد لاي انتكاسة لا سمح الله بان لا يخرجوا من منازلهم ويحملوا السلاح ابدا