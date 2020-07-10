المقالات

نعم لحل الحشد الشعبي ..!  


حيدر الموسوي||

 

هل اكتشفنا مؤخرا ان الحشد مسؤول عن التردي الخدمي والاقتصادي والبطالة

والفساد المالي والاداري والترهل الوظيفي  ؟ ام ان هذه الامور كانت موجودة قبل تأسيسه

ولنسلم بذلك هل الهم الشاغل بخصوص عدم  توفر سكن وكهرباء وصحة وووو القائمة تطول مرتبطة بحل الحشد الشعبي وانهاء وجوده !!

وان افترضنا كل ذلك صحيح ومقنع ماذا نفعل حال تم الاعتداء علينا من جديد حال ظهور فجاة تنظيم ارهابي متطرف كما كانت المفخخات تدق فينا يوميا لاكثر من عقد ونصف واشلاء احبتنا واخواننا في الشوارع

هل نطلب من النجف ان تفتي بوجوب كفائي لحمل السلاح والدفاع عنا ؟ ونحن نشجعهم من على سرير النوم والكيبورد ونقول لهم عفية وهم ياتون بطوابير من التوابيت ونقول رحمهم الله كانوا  يدافعون عنا وتبقى نساؤهم ارامل واطفالهم يتامى يتصدق عليهم من هب ودب

لذا نطالب بحل الحشد الشعبي وان يذهب جميعهم الى منازلهم وان يكتبوا تعهد خطي حال تعرض البلاد لاي انتكاسة لا سمح الله بان لا يخرجوا من منازلهم  ويحملوا السلاح ابدا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعب يرقص على أشلاء قتلاه  
هل سلاح الحشد خارج اطار الدولة؟!  
العتاب في زمن الخراب والارض المحروقة  
غسيل الاموال لعبة الاستعمار لقتل العراق  
ملاحظات عن شعار العملاء الامريكان  (من افتى بتشكيل الحشد عليه ان يفتي بحله ).  
نعم لحل الحشد الشعبي ..!  
الدولة الفاشلة..هدف امريكي  
مسارب وإتجاهات في حروف أغطية الكلمات  
المنظمات أجندة طوابير بلا ترقيم.. مدرائها دوليين وطلابها محليين"  
سياسة العراق والولاية المتحدة الأمريكية الى اين ؟!!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك