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التخبط بإدارة الأزمة..  


فراس الحجامي ||

 

برنامج حكومي ملأ الأفق تفائلا وصفحات مموله اصدعت رؤوسنا من كثرة المدح والبطولات الغير مرئية ونواشيط الساحات ومروجي الأحداث لم تنم لهم عين ولم يهدأ لهم بال الا عندما استلمت الحكومة الحاليه زمام امور الدولة وقد استبشر خيرا بسطاء الشعب من خلال تمرير الكابينة الوزارية بسلاسة وسرعه غير معهودة فبين ليلة وضحاها استلم السيد الكاظمي إدارة الدولة ليبهر الجميع بمقالات هوه استاذها وحريفها منذ أيام الغربه.

 وقد شخص الكاظمي  الشعب البسيط تواق للكلام المعسول الذي يداوي الجراح. لكن للاسف بلا تنفيذ وبلا مصداقية.

وها هو اليوم يفشل مجلس الوزراء في حل مشكلة الرواتب  لأغلب قطاعات ووزارات الدوله ليضيف كما هائلا من المشاكل إلى حسابات المواطن البسيط .

فبعد إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وبعد الزوبعة الاي أثيرت حول المنافذ الحدودية ونفط الاقليم نرى أن الحكومة عاجزة تماما امام تلك المشاكل والحلول .فياترى هل سيكون السيد الكاظمي كمن سبقه في إدارة الأزمات ام ان الموافقات الاي اتت به إلى رئاسة الوزراء ستكون حائلا مرة أخرى. ليبقى حال الوطن ومواطنيه كما سبق ام ان للايام كلام اخر؟

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