الى رئيس هيئة التقاعد الجديد: تطبيق المادة14..مطلب واجب التنفيذ  

عبد الزهرة البياتي ||

لوقت طويل بقي المتقاعدون وتحديدا الذين احيلوا للتقاعد ما قبل نفاذ قانون التقاعد الموحد (اللاموحد)رقم (9) لسنه (2014) يعيشون مرارة الظلم والاجحاف باقسى صورها والسبب يكمن في تجاهل اعضاء البرلمان وفي المقدمه منهم اعضاء اللجنه الماليه النيابيه لمطالب المتقاعدين الحقيقيه والمشروعه واكبر دليل على هذا التجاهل والاستخفاف ان كل قوانين التقاعد والتعديلات الخاصه بها كانت تمرر بطريقة (شلّه واعبر ) ومن دون قراءه مستفيضه او متعمقه للواقع المعيشي للمتقاعدين ولا تتوفر لديهم حتى ارادة لتحقيق العدالة والانصاف لغايه في نفس يعقوب !!

وحتى قانون التعديل الاول رقم (26) لسنه (2019) لقانون التقاعد الموحد مرّر هو الاخر على عجاله كعادتهم في كل مرة وليت الامر توقف عند حدود ذلك بل ان الماده (14) من القانون المذكور والتي نصت على اعادة احتساب الرواتب التقاعديه للمحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوه باقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لا يترتب اي اثر مالي على الفترة السابقه لم تطبق فعليا بقصد سياسي لحد الان وتكمن اهميه هذه الماده انها الغت تسميه (متقاعد قديم ) واخر(متقاعد جديد) ليكون المتقاعدون على خط مستقيم واحد ..

ان الالاف المؤلفة من المتقاعدين الذين مازالوا يشعرون بالحيف والغبن يطالبون السيد رئيس هيئه التقاعد الوطنيه الجديد ( اياد محمود هادي) بتطبيق المادة (14) ومنح مكافأه نهاية الخدمه للذين حرموا منها لان قدرهم هو احالتهم للتقاعد قبل سنه (2014).

وهناك مطلب مهم لمعوقي الجيش العراقي السابق ممن نسبه عجزهم 100% وذلك بمساواتهم بمعوقي الجيش بعد (2003)لان البلد واحد والتضحيه واحده كما يقولون وان معوق الحرب السابق يتسلم حاليا (490)الف دينار اما معوق الحرب الحالي فيتسلم (مليون ومائتي الف دينار )..

في الختام المتقاعدون يتطلعون خيرا ويأملون من رئيس هيئه التقاعد الوطنيه الجديد ان يدخل البهجه الى قلوبهم ويزيح عن كاهلهم اعباء ظلوا ينوئون بها على امتداد السنين ؟؟