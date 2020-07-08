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الإعلام..بيت التكتك والمناصب..!  


فراس الحجامي||

 

ربما يستفز البعض ما للعنوان من أيحاء يجمع بين ايام المظاهرات وابطالها غير الشرعيين ممن ركب الموجة ليستقر به المطاف في عواصم الضباب بحجج الاغتيال والمطاردات وبين والمتسلقين على أكتاف أولاد الخايبه للوصول إلى غايات نزفت الدماء وراح ضحيتها المئات لمخطط اكتمل طهوه في مطابخ الحضن العربي والبعد الخليجي ليحرق الأخضر واليابس.

فبين هذا وذاك وبين مستفيد ومضحي وبين راكب للموجة وأبو التكتك المتظاهر الباحث عن لقمة عيش كريم .

اختلطت الاوراق وضاع الحابل بالنابل ليحصد ثمار تلك المظاهرات اناس كانت همومهم اثارت الفوضى في مدن الخراب..فبعد استنزاف  مقدرات البلاد طيلة تلك الاشهر المنصرمة وما قبلها من سبعة عشر عاما هل سنرى لـ "أبو التكتك" الكلام الفصل في صندوق الانتخابات ام للدولار كلام آخر؟

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