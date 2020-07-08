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(معلومة وتحليل )!


محمد الموسوي 

إغتيال هاشم الهاشمي ؛ خطوة صغيرة في ضمن المخطط اﻷمريكي ﻹشاعة الفوضى ، وإعلان اﻷحكام العرفية ، وحل البرلمان .....والقضاء على الحشد الشعبي .....ثم الرحيل !!

ماأوقف هذا المخطط هو كورونا !! فقد شتت المظاهرات وشتت إنتباه الادارة الامريكية وكل العالم السياسي ...ليتركز الجهد كله على مواجهة الصين وكورونا .

ليحمد كثير من (الناشطين !!) ومدراء ( التنسيقيات )!! ورعاة التظاهرات ، ليحمدوا الله أنهم نجوا من مخطط التصفية المتسلسل والمتبادل .

الرجاء العودة الى مانشر من فيديو بكاميرات المراقبة الذي عرض طريقة إغتيال الهاشمي وفحصه  بدقة وحس أمني عال . فلم يتبين جيدا أن زجاج السيارة قد تكسر ...والمدة التي بقي فيها القاتل المفترض لاتتناسب مع عدد الرصاصات المستقرة في الرأس والبطن !! اضافة الى ملاحظات اخرى ، الاجهزة الامنية أدق تحليلا لها .

مايلفت النظر قضيتين :

مسارعة قناة العربية الى عرض جثته !!! قبل اجهزة الدولة !! رغم ان ذلك ممنوع قانونيا وطبيا !!

ومسارعة الكاظمي الى اقالة قائد المنطقة في الشرطة !! قبل اجراء أي تحقيق !!!ﻹبعاد الشبهات عن أجهزة اﻷمن السرية ....فهل وقف الاغتيلات هي من مهام الشرطة ؟؟!!

ثم مالداعي الى المسارعة في  تشييعه ودفنه قبل إجراء أي تحقيق ولو من الطب الشرعي ؟؟؟!!! فالمفروض أنها جريمة خطيرة في منطقة مزدحمة !!

ولاتنسوا أن القتلة أربعة !!! اي أنهم كانوا مهيأين لمواجهة !!

مايحير في الامر ان القتلة هربوا باتجاه اﻷضواء !!! وليس الى المنطقة المظلمة !!! والسيارات المارة لم تتوقف !!!

واﻷكثر غرابة ان كاميرا المراقبة كانت ( متحركة !!) حيث ظهر التركيز على القتلة قبل مجئ القتيل ...ثم ركزت على عملية القتل المفترض !!! ثم صورت هروب الدراجات !!!

أي انها ليست كاميرا مراقبة ثابتة !!!

ناهيك عن أن شخصا ذا حس أمني عالي ، من المستحيل ان لايربط كاميرا المراقبة بتطبيق هاتفه !! ليستعلم وضع المنطقة المصورة ، والمفترض ان منظر الدراجات يثير إنتباهه !!!

يجب إعادة تشريح الجثة وفتح تحقيق على أعلى مستوى .....فربما كان قتل الهاشمي مقدمة لمخطط خطير !!

(محمد الموسوي )

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