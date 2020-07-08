بائعة السمك..!  

عبد الكريم آل شيخ حمود||

⭕️المشتري گال حجيه بيش ذني الخشاني؟

گالتله ب ٥٠٠٠ ... گال شدعوه !!!

⭕️ گالتله اخذهن ب ٤٠٠٠ دينار ... گال لالالا هواي مايسون

⭕️ گالتله تعال اخذهن ب ٣٥٠٠دينار ...

گال شنو السالفه ايحلبن خو مايحلبن حته مايصيرن غده أشويونه (قليلات)

⭕️ گالتله وحگ ابو فاضل العباس غابشه من فجر الله وماخذتهن ب٢٥٠٠ دينار شتنطيني فوگهن نعمه من الله ؟؟؟

⭕️ گال كلشي ما انطيچ هن يسوالهن ٢٠٠٠ دينار راح انطيچ بيهن ٢٥٠٠ دينار ... گالتله چا شلون بفلوسهن ؟؟ ولا تنطيني خمسميه فوگهن ؟؟

گال لا .... انتي ماخذتهن غاليات ، گالتله اخذهن٢٥٠٠ والف عافيه

🔴 اخذهن البطل المغوار ب ٢٥٠٠ ورجع رافع راية النصر ودخل للبيت ،،، وتلگته ام الاولاد شوفها الخشاني (سمك الخشني )

گلها حبيبتي ذني ب ٢٥٠٠ گالتله عود صدگ !! گالها والله صدگ ، گالتله ابلاش خوش خشانيات مالات شوي ... گلها شعبالچ زوجچ نادر وماينغلب چا ياهو اليجي وگال انه مسوگچي!!!

🔴 هنا لازم ندخل على الخط ونسولف وي المسوگچي

عزيزي المسوگجي ...

♦️ هاي المرأة من طلعت الساعة ب ٥ الفجر ماطلعت من بطر ولا طلعت تلم فلوس

♦️ هاي من طلعت الساعة ب ٥ لاسعها العوز والظيم وتريد تحصللها ٥٠٠٠ الاف دينار لان اكو من ينتظرها تجيبله وياها تفاحات طماطات

♦️ لاتنسه اطفالها هم ينتظرونها بالكي تجيبلهم عصير نستله جبسات وتفرح گلوبهم

♦️ فياحبيبي حته لو سمك الخشني شويه و وسعرهن تعتبره انت غالي ،،، مو مشكله اعطي بنية التصدق او بغيرها انت اصفن وفكر مثل ماعندك جهال الله يحفطهم وتريد أدخل الفرحة بگلوبهم ...

♦️ هيه هم مثلك مو اقل منك ، لكن انت الله مَن عليك براتب او بكسب مادي وهيه ماكوو

ولولا الحاجه لما جلست تحت حرارة الشمس اللاهبه (وهذا هو الفرق)…