بائعة السمك..!  

عبد الكريم آل شيخ حمود||
⭕️المشتري گال حجيه بيش ذني الخشاني؟
گالتله ب ٥٠٠٠ ... گال شدعوه !!!
⭕️ گالتله اخذهن ب ٤٠٠٠ دينار ... گال لالالا هواي مايسون
⭕️ گالتله تعال اخذهن ب ٣٥٠٠دينار ...
گال شنو السالفه ايحلبن خو مايحلبن حته مايصيرن غده أشويونه (قليلات)
⭕️ گالتله وحگ ابو فاضل العباس غابشه من فجر الله وماخذتهن ب٢٥٠٠ دينار شتنطيني فوگهن نعمه من الله ؟؟؟
⭕️ گال كلشي ما انطيچ هن يسوالهن ٢٠٠٠ دينار راح انطيچ بيهن ٢٥٠٠ دينار ... گالتله چا شلون بفلوسهن ؟؟ ولا تنطيني خمسميه فوگهن ؟؟
گال لا .... انتي ماخذتهن غاليات ، گالتله اخذهن٢٥٠٠ والف عافيه
🔴 اخذهن البطل المغوار ب ٢٥٠٠ ورجع رافع راية النصر ودخل للبيت ،،، وتلگته ام الاولاد شوفها الخشاني (سمك الخشني )
گلها حبيبتي ذني ب ٢٥٠٠ گالتله عود صدگ !! گالها والله صدگ ، گالتله ابلاش خوش خشانيات مالات شوي ... گلها شعبالچ زوجچ نادر وماينغلب چا ياهو اليجي وگال انه مسوگچي!!!
🔴 هنا لازم ندخل على الخط ونسولف وي المسوگچي
عزيزي المسوگجي ...
♦️ هاي المرأة من طلعت الساعة ب ٥ الفجر ماطلعت من بطر ولا طلعت تلم فلوس
♦️ هاي من طلعت الساعة ب ٥ لاسعها العوز والظيم وتريد تحصللها ٥٠٠٠ الاف دينار لان اكو من ينتظرها تجيبله وياها تفاحات طماطات
♦️ لاتنسه اطفالها هم ينتظرونها بالكي تجيبلهم عصير نستله جبسات وتفرح گلوبهم
♦️ فياحبيبي حته لو سمك الخشني شويه و وسعرهن تعتبره انت غالي ،،، مو مشكله اعطي بنية التصدق او بغيرها انت اصفن وفكر مثل ماعندك جهال الله يحفطهم وتريد أدخل الفرحة بگلوبهم ...
♦️ هيه هم مثلك مو اقل منك ، لكن انت الله مَن عليك براتب او بكسب مادي وهيه ماكوو
ولولا الحاجه لما جلست تحت حرارة الشمس اللاهبه (وهذا هو الفرق)…
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