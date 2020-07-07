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الحقيقة لاغير..!  


✍حميد عبد القادر عنتر||

 

بعد ان تطاول النظام النجدي الوهابي التكفيري الصهيوني على رموز ومراجع شيعة اهل البيت عليهم السلام

يفترض دول محور المقاومة ان تقوم بالرد القاسي على هذا النظام النجدي الوهابي التكفيري القذر  وتوجية له ضربة عسكرية مدمرة لن تقوم له قائمة وان يتم تشكيل حمله اعلامية ممنهجة من كل كتاب ومفكري دول محور المقاومة يعري ويفضح النظام السعودي العميل المتصهين  المنبطح المتامر في كل وسائل الاعلام المختلفة حتى يتم اظهار قبح هذا النظام للعالم

النظام النجدي الوهابي التكفيري يمول صحف صفراء للتطاول على رموز وشيعة ومراجع اهل البيت عليهم السلام

بالاضافة التامر على اليمن العراق سورياء فلسطين لبنان ايران بيع المقدسات الارتهان لقوى الاستكبار وتنفيذ اجنده سياسية لصالح الكيان الصهيوني والشيطان الاكبر

هل ان الاون لقادة دول محور المقاومة بفتح عدة جبهات مع النظام النجدي الوهابي التكفيري والنظام الماسوني الاماراتي وتوجيه ضربه عسكرية مدمرة لهذه الانظمة العميله حتى تستقر المنطقة  لامجال للتسويف والدبلوماسية للتعامل مع هذه الانظمة العميله بسياسة المصالح الحق ابلج والباطل لجلح العدو واضح هما السعودي والاماراتي

يجب اطلاق عدة صواريخ من كل دول محور المقاومة تدك وتنسف عواصم هذه الدول وتليقنهم درس قاسي وتعليمهم دروس بالرجوله حتى يتم تاديب هذة الانظمة العميله واخراجهم من مستنقع العماله والارتهان او اسقاطهم من الحكم وتغيير هذة الانظمة العميله واجب حتى تستقر المنطقة هذا والعاقبة للمتقيين

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