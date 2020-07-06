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🔴  نقطة نظام ـ  الانقلاب الناعم  


سمارا ||

 

شبكة الاعلام العراقي تحت سيطرة داعش و الموساد و البعث ..احضرها يا حاضر الشدات و حررها

شبكة الاعلام العراقي القناة الرسمية للدولة و هيبتها و هويتها و قلبها النابض والذي من خلالها يتم السيطرة على مفاصل وأمن الدولة وبها نجاح الدولة و اسقاطها 

تتصارع على هذه المؤسسة الان قوى مجهولة مدعومة خارجيا للتحكم بادراتها و ازاحة مديرها السيد فضل لتنصيب شخصية اخرى ... هذه المؤسسة التي أثارت لغطا كبيرا طوال السنين الماضية والتي لم يتسلم ادارتها شخصية جديرة بها يحاول البعث و الموساد اليوم فرض سيطرته و بالقوة عليها للتحكم بادارة  الدولة ...بهذه اللحظات يبقى امل  الشعب و الإعلاميين و موظفيها معقودا على الأجهزة الأمنية و دولة القانون التي تعد هذه شبكة الاعلام  ضمن هيكلة محاصصتها للدفاع عن هذه المؤسسة و حمايتها .. كذلك الأمل معقودا على السيد فضل لرفض  تسليم المنصب  .

تبقى الملاحظة المهمة : كيف يمكن لمجموعة لم يكتسبوا التعيين بالأصالة ان يقيلوا شخصا لديه أمر ديواني بالتعيين ؟؟!!

فعلا انه انقلاب وكل من يقول ليس انقلابا فهو غير فاهم

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