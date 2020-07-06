🔴  نقطة نظام ـ  الانقلاب الناعم  

سمارا ||

شبكة الاعلام العراقي تحت سيطرة داعش و الموساد و البعث ..احضرها يا حاضر الشدات و حررها

شبكة الاعلام العراقي القناة الرسمية للدولة و هيبتها و هويتها و قلبها النابض والذي من خلالها يتم السيطرة على مفاصل وأمن الدولة وبها نجاح الدولة و اسقاطها

تتصارع على هذه المؤسسة الان قوى مجهولة مدعومة خارجيا للتحكم بادراتها و ازاحة مديرها السيد فضل لتنصيب شخصية اخرى ... هذه المؤسسة التي أثارت لغطا كبيرا طوال السنين الماضية والتي لم يتسلم ادارتها شخصية جديرة بها يحاول البعث و الموساد اليوم فرض سيطرته و بالقوة عليها للتحكم بادارة الدولة ...بهذه اللحظات يبقى امل الشعب و الإعلاميين و موظفيها معقودا على الأجهزة الأمنية و دولة القانون التي تعد هذه شبكة الاعلام ضمن هيكلة محاصصتها للدفاع عن هذه المؤسسة و حمايتها .. كذلك الأمل معقودا على السيد فضل لرفض تسليم المنصب .

تبقى الملاحظة المهمة : كيف يمكن لمجموعة لم يكتسبوا التعيين بالأصالة ان يقيلوا شخصا لديه أمر ديواني بالتعيين ؟؟!!

فعلا انه انقلاب وكل من يقول ليس انقلابا فهو غير فاهم