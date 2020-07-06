اين السيادة..والجوكرية ؟!  

✍️ السيد احمد الاعرجي ||

المناورات العسكرية الامريكية فوق سماء بغداد تدل على الخسّه والدنائة من قبل الحكومة العراقية بسكوتها والتفرّج الى المشهد اين ذاهب وعدم الاستنكار ومنعهم !! وهذه المناورة فيها رسائل عدة

منها نحن اصحاب هذا الوطن نحن من نأمر وننهي . منها رسالة الى فصائل المقاومة نحن جاهزون والى عملائهم نحن فوقكم .

وفيها رسائل اخرى ..

لكن محور المقاومة جاهز بأتم الجهوزية لكن صبر المقاومة هو لأجل العراق وشعب العراق فاليأتي الوقت المناسب والساعة المناسبة لتطهير العراق من دنس الارهاب الامريكي من ارض العراق وسماء العراق و الجيوش الالكتروني المدعومه لا يغردون ولا يكتبون ولا يستنكرون بسبب الانبطاح الفكري والجسدي للسفارة الامريكية !!

اما بخصوص من هم ( اسلاميين وجوكريه ) انهم لن يستنكروا بما قامت به السعودية من كركاتير على المرجع الاعلى السيد السيستاني ( حفظه الله ) وهو ابن العراق وفي ارض العراق .. اما فصائل المقاومة عندما ترفع السلاح بوجه الاعداء والمحتلين لارض العراق كل الجيوش الالكترونية تنتفض وتتحد بوجه اخوانهم واهلهم لأجل إرضاء العدوا الصهيوا امريكي الوهابي،

فلابد من صحوة على مايجري بالعراق وعلى مايحاك على العراق وشعبه وقادته ..

الايام القادمة انها اخطر بكثير من هذه الايام والتوتر الخارجي والداخلي اصعب واشد سيكون في الأيام القادمة .. فعلينا ان نفرز الاوراق بين الفريقين

العدو للعراق ،

والحامي والمدافع عن ارض وشعب وسيادة العراق ،

لنجعل العراق ذو سيادة واستقلالية حين اذ ،

والا سيكون العراق في هاوية وخيمة لا يمكن ان تحل الا بظهور الامام المهدي ( عج ) .

أسأل الله الحفظ والسلامة لمراجعنا العظام والقادة الابطال ..

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