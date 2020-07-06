المقالات

اين السيادة..والجوكرية ؟!  


 

✍️ السيد احمد الاعرجي ||

 

المناورات العسكرية الامريكية فوق سماء بغداد تدل على الخسّه والدنائة من قبل الحكومة العراقية بسكوتها والتفرّج الى المشهد اين ذاهب وعدم الاستنكار ومنعهم !! وهذه المناورة فيها رسائل عدة

منها نحن اصحاب هذا الوطن نحن من نأمر وننهي .  منها رسالة الى فصائل المقاومة نحن جاهزون والى عملائهم نحن فوقكم .

وفيها رسائل اخرى ..

لكن محور المقاومة جاهز بأتم الجهوزية لكن صبر المقاومة هو لأجل العراق وشعب العراق فاليأتي الوقت المناسب والساعة المناسبة لتطهير العراق من دنس الارهاب الامريكي من ارض العراق وسماء العراق و الجيوش الالكتروني المدعومه لا يغردون ولا يكتبون ولا يستنكرون بسبب الانبطاح الفكري والجسدي للسفارة الامريكية !!

اما بخصوص من هم ( اسلاميين وجوكريه ) انهم لن يستنكروا بما قامت به السعودية من كركاتير على المرجع الاعلى السيد السيستاني ( حفظه الله ) وهو ابن العراق وفي ارض العراق .. اما فصائل المقاومة عندما ترفع السلاح بوجه الاعداء والمحتلين لارض العراق كل الجيوش الالكترونية تنتفض وتتحد بوجه اخوانهم واهلهم لأجل إرضاء العدوا الصهيوا امريكي الوهابي،

فلابد من صحوة على مايجري بالعراق وعلى مايحاك على العراق وشعبه وقادته ..

الايام القادمة انها اخطر بكثير من هذه الايام والتوتر الخارجي والداخلي اصعب واشد سيكون في الأيام القادمة .. فعلينا ان نفرز الاوراق بين الفريقين

العدو للعراق ،

والحامي والمدافع عن ارض وشعب وسيادة العراق ،

لنجعل العراق ذو سيادة واستقلالية حين اذ ،

والا سيكون العراق في هاوية وخيمة لا يمكن ان تحل الا بظهور الامام المهدي ( عج ) .

أسأل الله الحفظ والسلامة لمراجعنا العظام والقادة الابطال ..

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اين السيادة..والجوكرية ؟!  
كورونا العراق الروسي (أُسمفار) والياباني (أفيفار)  
رموزنا خط احمر  
إستهداف الرموز..  
الباترويت في سماء بغداد ((الى فريق حصر السلاح بيد الدولة ))  
منتجات وطنية وكهرباء في زمن الكاظمي!
أهل الحوزة والعمايم والعتبات"، من يقف وراء حملات التسقيط ؟!  
متى يشّرع قانون المحكمة الاتحادية.؟!  
تغيير قادة العسكريين بالعراق ..هل يتحكّم الكاظمي بالأجهزة الحساسة؟  
ماذا في رسالة المناورات بقلب السيادة بغداد؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك