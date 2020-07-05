المقالات

ذي قار تفقد الاحبة ..ولا حلول تلوح بالافق


حسين باجي الغزي ||   فقدت ذي قار 52 مواطنا بريئا خلال الأيام الثلاثة جراء تفشي فايروس كوفيد19. وهو أعلى رقم سجلته مدن الموت وحازت على قصب السبق فيه على كل محافظات العراق ولا نغالي إذا كان على كل مدن العالم من حيث عدد السكان الذين لا يتجاوز المليونين ونيف. رغم الاحصاءات الغير دقيقة فأن عدد المصابون المسجلون في المراكز الطبية تجاوز أرقام مخيفة .. ويحجر طوعيا أضعاف هؤلاء في مساكنهم ويتبعون وسائل وطرق العلاج ..لانعدام ثقتهم بالعناية الطبية وعدم توفر الأجهزة الطبية اللازمة . تعددت الأسباب التي نتجت عنها هذه الارقام منها عدم ألتزام السكان بالحجر المنزلي في الاسابيع الاخيرة من الشهر الماضي وشحة الاوكسجين ..و تأخر بعض المصابون بمعرفة أعراض الوباء ..وقصور بعض المفاصل الطبية في علاجهم . تشترك الجهات الامنية والصحية والسلطة المحلية في تصاعد هذه الأرقام ..ومع كامل الاحترام لكل الجهود الخيرة لكن الامر يحتاج الى تدخل دولي أو استقدام فريق متخصص من وزارة الصحة لمعرفة هذه المصائب التي تقع دوما على اهالي الناصرية الطيبون . مراقبون يقولون إن أرقام الوفيات اغلبها لايخص المصابون بجائحة كورونا بل هي لدواعي صحية أخرى ..ولا نؤيد او نرجح قول البعض بأن تسجيلهم يتم لأغراض التعويض او صرف منح من الدولة . الامر خطير ان لم يتم تداركه..ولا ضير من الاستعانة بمنظمات الصحة الدولية او من دول الجوار ..وليس بذلك بمعيب وهو خيرا من ان نفقد أرواح أبنائنا . لا شماتة بالموت أو الوباء ..وعلينا ترك التنباز وتبادل الاتهامات التوجه الى حلول بديلة وليس ذلك بكثير على أولي الامر في الناصرية الحبيبة . والله من وراء القصد .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كيفية القضاء على الشيعة؟!  
إصبع على الجرح ( صندوق الكاوليّه ) ..  
ثقافتنا بين الوعي واللاوعي  
ذي قار تفقد الاحبة ..ولا حلول تلوح بالافق
التحية والسلام في زمن الكورونا
بيان للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي حول الاساءة الى الرمز الديني في صحيفة الشرق الاوسط 
رسالة جريدة  الشرق الأوسط    
نحن لا نهتز..إنما نتماسك أكثر يا جريدة الشرق الأوسط  
مغزى الاساءة للسيد السيستاني  
هل نكتفي بالرد على الإساءة الوهابية للسيد السيستاني ببعض ما صدر منا؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك