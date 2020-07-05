بيان للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي حول الاساءة الى الرمز الديني في صحيفة الشرق الاوسط 

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تابعت لجنة العلاقات الخارجية ما صدر عن صحيفة الشرق الاوسط في عددها المرقم (15193) في 3/ تموز/2020 في صفحتها (الثالثة عشر) من رسم كاريكاتيري نعتبره اساءة الى الرمز الديني لشيعة العراق ممثلةً بعمامة رجل الدين وثيابه. والذي اعتبرته قطاعات سياسية وشعبية وثقافية واسعة اشارةً الى شخصية سماحة المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني (حفظه الله)، وهو الامر الذي نفته الصحيفة في بيانٍ لها لم يكن كافياً في تخفيف حدة الغضب الشعبي الذي تمثل في اصدار بيانات تنديد واستنكار واسعة لهذا العمل المسيء. اننا في الوقت الذي نضم فيه صوتنا الى الاصوات المنددة والمستنكرة لهذه الاشارة المستهجنة، نؤكد فيه ان سماحة السيد السيستاني، خيمة العراقيين وصمام أمان البلد، وسماحته رمز وطني وديني ومعرفي لا نقبل المساس به، كما ولا نقبل المساس بأي رمز وطني وديني لأي مكونٍ من المكونات الاخرى. اعضاء لجنة العلاقات الخارجية 3/تموز/2020