دول محور المقاومة لن تهزم  

✍هشام عبد القادر||

خط محور المقاومة محافظ على مبداء وقانون الإيمان بأن الإنحراف التاريخي خطه إبليس

وخط المقاومة لن يخضع للإنحراف الذي ليس من طينة آهل الله ..

محور المقاومة يؤمنون أن شيطان الإنس والجن هما خط معارض لن ولم يمتزج خط الإنحراف بعقول الأحرار .

محور المقاومة يحافظون على البقاء يستمر الى أن يصل الى الدولة الكريمة التي ستملئ الأرض عدلا وحرية وهذا وعد الله حقا علينا أن يكون الإيمان وعدم اليأس من رحمة الله ومن روح الله .

إن الصراع مستمر الى أن يزهق الباطل الذي عنوانه العدوان إن الله لا يحب المعتدين .

محور المقاومة يرتبط بالجهاد للنفس وجهاد للظالمين من الإنس والجن .

وكذالك توسع دول محور المقاومة في الوحدة يساعد على محاربة تكتل الظالمين الذين يستمرون بإنتهاك حقوق الإنسانية بسياسة سلب الإمة خيراتها وسلبها الوحدة التي يعتبرونها عمود قاصم لدولهم الإستكبارية .

لذالك هدف كل الدول الإستكبارية تمزيق شمل الإمة العربية والإسلامية وتقسيمهم الى طوائف وأحزاب ومذاهب .

وهذا المخطط منذوا توعد إبليس بالقعود على حجب الإنسانية عن معرفة الصراط المستقيم السبيل الواحد والمنهج الواحد الذي هو هدى للناس أجمعين منذوا خلق الله الوجود الى الأبد .

لذالك وعي محور المقاومة بمعرفة العدوا الحقيقي لن تهزم دول محور المقاومة .

والحمد لله رب العالمين