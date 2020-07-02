✏  قلم آخر الليل.. أين الحصة ؟  

سرى العبيدي ||

قلم حق حر ..

الحصة التموينية لم تفارق الشعب في اصعب ظروف الحصار الإقتصادي الظالم

حيث أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بتجويع شعب كامل حيث قتلت به المؤودة من أجل معاقبة نظام ديكتاتوري لم يمسه مطلقا ذلك الحصار الذي يبقى في قرطاس صفحة سواد التأريخ ..

والآن بعد سيطرة أصحاب الحصار المقيت على مقدرات البلد ضاع التموين والمواطن وتتحمل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة قبل الحكومات للأحزاب التي حكمت البلاد بعد عام 2003 جراء ما يحصل لمهد الأوطان ..

وحسبنا الله ونعم الوكيل ..

نسخة منه الى ..

بعثة الأمم المتحدة يونامي ..

السفارة الأمريكية بغداد ..!

التعويض ومعالجة خطأ تأريخي ..

وتقبل القلم ..

إنتهى

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