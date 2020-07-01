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معالم تجديد الوضع العراقي  


باسم عبد العباس الجنابي ||

 

درسنا علم وفن الإدارة في الجامعة والذي يتطلب خمسة عناصر ملزمة لنجاح اي مشروع ناجح يتقدمها التخطيط والتنظيم والتنفيذ والرقابة فالتقييم ولابد ان تستند إلى مدير مشروع او رئاسة مجلس إدارة المشروع.

 ويشترط في مدير المشروع ان يكون مرنا على دراية تامة بموقعه ولديه الارادة والخبرة الكافية ويتمتع بصحة جيدة وعلى درجة عالية من النزاهة ويحسن تسويق مشروعه.

 كما تذهب مقولات الخبراء إلى ضرورة ان يعتمد على شخصيات وطنية تؤمن بمشروعه وباستطاعها توفير الأجواء لمحاربة الفساد ونزع أسلحة بعض الفصائل المسلحة التي لاتاتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

كما نؤكد على سلامة التوجه للمنافذ الحدودية والمطارات واتباع سياسة مالية واقتصادية للخروج من الازمة.

 ثم وضع ديوان الرقابة المالية كجهة رقابية وحيدة لتدقيق الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات والمديريات العامة ومجلس محافظة بغداد ومحافظة بغداد وأمانة العاصمة. إضافة المحافظات الوسطى والجنوبية والمنطقة الغربية وكركوك والموصل وحتى حكومة الإقليم وللنوات السابقة.

ونرى ان الأكاديمي القانونيين هم خبراء في مسألة كتابة قانون انتخابي جديد بعيدا عن أحزاب المحاصصة.

 وكذلك الإشراف على مجلس المفوضين. نستطيع نحن العراقيين ان نكون اكثر رقيا وتكاملا مع من يحقق لنا السعادة ويقضي على تفاوت الرواتب ويقضي على زمر الفساد ومافياته وليتأكد الكاظمي ان الشعب العراقي يتطلع إلى معالجاته ونجاحه وسيشهد تلاحم شعبنا لو ضرب رواتب الرئاسات الثلاث.

نضع آمالنا الكبيرة مع كافة المخلصين.



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