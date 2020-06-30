رأي..تكريم القتلة

عبد الكريم الجيزاني||

لشد ما يدمي القلب ان ترى عدوك يفلت من العقاب بأيدى اخوانك هل يعلم من اخرج برزان عبد الغفور المجيد وهو من اشد مجرمي النظام الصدامي ومطلوب للعدالة ضمن (قائمة الخمسين)ومن اشد المجرمين الذين تمت تصفية آلاف العراقيين على أيديهم بعد تراجع انتفاضة شعبان دون رحمة

الذي وافق على إخراجه من سجن الحوت يظهر لم يطلع على الدستور العراقي الذي صوت له اثنى عشر مليون عراقي او انه تعمد ضرب الدستور استخفافا بحامي الدستور السيد رئيس الجمهورية حيث نصت المادة السابعة اولا(يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي،او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق)فيا ترى أليست هذه البنود قد توفرت في هذا المجرم القاتل والعنصري والارهابي ويمهد ويمجد ويروج للبعث الصدامي

اذا تم إطلاق سراح هذا المجرم وربما إسقاط كل التهم عنه باعتباره(حمامة سلام !!!!)كما تم إطلاق سراح المجرم رافع العيساوي بطل منصات السوء والطائفية والعنصرية

المطلوب من السيد رئيس الوزراء ان يحاسب كل من عمل وساعد على تخليص المجرمين البعثيين الأرجاس وان لا يتهاون أمام مغريات السلطة الزائلة

اما الحلبوسي فهذا عيده ومبتغاه كونه بالتأكيد قد ساهم بإطلاق سراح هذا المجرم الطائفي وليت السيد رئيس الجمهورية الذي تصور انه فوق دماء الشهداء لذلك ساهم في الجريمة ابتداء من إطلاق سراح المجرم صاحب (عائدون يا بغداد)المجرم رافع العيساوي

المطلوب من قادة الشيعة في هذا الظرف ان لا يتهاونون من أخذ حق الشهداء من مجرمي النظام البائد وليس التبرير المهين لهم



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