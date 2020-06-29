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العراق .. جريمة السكوت تتكرر


👤 عبدالملك سام   كمتابع عربي لما يجري في العراق اليوم من أستهداف للحشد الشعبي لا أملك سوى أن أشعر بالحيرة والغضب .. آثار المآسي التي مرت بأرض العراق ماتزال ماثلة للعيان ، ولولا تصدر رجال الحشد الأبطال للدفاع عن أرض وعرض العراقيين لكانت المآسي لاتزال مستمرة وبشكل مفجع أكثر ، فلماذا يصر العراقيون على السكوت عن هذه الخيانة ؟! لماذا وهم يعرفون ماذا كانت عواقب السكوت والصمت تاريخيا عليهم منذ كربلاء وما تلاها ؟! شباب الحشد أنطلقوا وهم يحملون أكفانهم على أكتافهم في وقت أشتدت فيه المؤامرة والتكالب على البلد ، وكانت سكاكين داعش تشحذ في تركيا وتنقل على مرأى ومسمع الجميع . شباب الحشد قليلي الخبرة أنطلقوا بإيمان وصدق ، فأذهلوا الجيوش المدربة ، وقهروا الرعب الذي شاع بواسطة ماكينة أعلامية صهيونية أستهدفت أخضاع الشعوب لتستسلم للخوف والقهر ، فيما كانت دول الجوار كلها تتواطأ على العراق بدعم سعودي خليجي غير محدود .. كل هذا سقط تحت أقدام فتية الحشد ورجاله . من الذي يمكنه أن ينسى أسواق النخاسة التي كانت تبيع أعراض العراقيات بثمن بخس ؟! آلاف العراقيات أحتملن ما تعجز عنه الجبال وهن ينقلن من خيمة لأخرى لتقام على اجسادهن حفلات الرذيلة على أيدي أرذل الكائنات التي تقاطرت من كل حدب وصوب .. كان يتم سحب النساء بعد أن كن يشاهدن ذبح رجالهن وأطفالهن أمام عيونهن ، والثكالى يحملن على ناقلات في ذل إلى مناطق أخرى لأشباع رغبات الكلاب الجائعة قبل أن يقتلن !! من يستهدف الحشد الشعبي اليوم هو في حقيقة الأمر يدافع عمن ذبحوا العراقيين سابقا بسكين الإرهاب ، وهو من يبارك عمليات الأغتصاب التي طالت آلاف العراقيات العفيفات ، وهو من يحاول مكافأة داعش على ما فعلت بالعراق والمنطقة ، بل ويعطيهم أشارة تطمين ليستعدوا للأنقضاض مجددا على العراق ! الساكت عن الحق وموقف الحق اليوم هو من يؤسس للمزيد من الجرائم بحق العراق والعراقيين ، والموضوع يستهدف المنطقة برمتها ، فما يحدث اليوم يهدف لأسقاط النموذج المقاوم الذي أسقط الإرهاب والأحتلال ، وهو مخطط لقهر أرادة الحرية والكرامة ، وللأسف كل هذا يتم بأيدي عملاء عراقيين ، وصمت العراقيين عن هذه المؤامرة مشاركة فيما سيحدث من مأساة لا سمح الله ، والحل يكمن في الأعتصام بحبل الله والوقوف المشرف أمام هذا الأستهداف القذر .. فماذا ينتظر اخواننا في العراق من عبر ودروس أكثر مما جرى ؟!
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