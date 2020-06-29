قصة اللؤلؤ الفريدة والحشد الشعبي المقدس .  

سميرة الموسوي ||

_______ لتكون اللؤلؤة في المحارة قصة لم تثمر الحياة أندر منها ،من حيث سبب وكيفية تكوينها .

__ المحار كائن حر يعيش في البحر حيث لا أحد على أحد سلطة ولا هيمنة إلا ما إقتضته الطبائع وهي حكمة الله التي فوق إدراك العقول .

__ وحين تدخل عنوة ،أو على حين غرة حبة رمل إلى باطن المحار الزلالي النقي الصافي تؤدي إلى جرحه ، على صغرها تجرحه .

__ وعندئذ يكون دخول حبة الرمل الغريبة جرحا لا مكان له في ذلك الخلق الألهي الباهر، وتتدخل أرادة الله العلي العظيم فيبدأ المحار بفرز مادة شفافة حول تلك الحبة الجارحة الغريبة المتطفلة ،ويستمر الفرز حول الغريب متصلبا بقوة هائلة .

__ وتلك المادة المتصلبة البالغة القوة تنشأ مكورة وبجمال باهر ،وعندئذ يتكون ذلك الحشد من المادة المقاومة ، المقاتلة ..يتكون لؤلؤة تسر الناظرين وتلهم المقاومين .

__ اللؤلؤ مادة دفاعية تصلبت بمرور الزمن حول الجرح الذي غزا بطن المحار .

_ وعندئذ _ وبإذن الله العلي العظيم __ ومن أعماق البحر دوى صوت المحار بأنه لن يستكين ، وإنما دافع ضد الغزاة الغرباء حتى تحولت دفاعاته إلى لؤلؤ أهداه للناس كافة ، فهل يدافع المحار عن وجوده ويهدي مواقفه لؤلؤا للبشر ، ولا يهب البشر لؤلؤا صلدا ضد كل ذرة تجرحه لتتركه يشخب دما ؟؟

__ وحين دخل الغرباء إلى العراق دوى صوت المرجعية بفتواها المتفردة فهب المؤمنون وأنتشروا زلالا أحاط بالغرباء حتى أحكم سيطرته بقوة اللؤلؤ وهو يتحشد في كل الارجاء دفاعا عن الحق والحرية وكرامة الوجود .

__ وتلك التضحيات كونت لؤلؤ الحشد الشعبي .

__ الحشد الشعبي مادة العراق ، هو المكون، وهو الملامح ،والطول والعرض والارتفاع .

__ الحشد هو البصر من العين ، والسمع من الأذن ، والشم من الأنف ، والتذوق من اللسان .

__ قل الحشد الشعبي تعني العراق .

قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .