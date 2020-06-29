المقالات

قصة اللؤلؤ الفريدة والحشد الشعبي المقدس .  


سميرة الموسوي ||

 

_______ لتكون اللؤلؤة في المحارة قصة لم تثمر الحياة أندر منها ،من حيث سبب وكيفية تكوينها .

__ المحار كائن حر يعيش في البحر حيث لا أحد على أحد سلطة ولا هيمنة إلا ما إقتضته الطبائع وهي حكمة الله التي فوق إدراك العقول .

__ وحين تدخل عنوة ،أو على حين غرة حبة رمل إلى باطن المحار الزلالي النقي الصافي تؤدي إلى جرحه ، على صغرها تجرحه .

__ وعندئذ يكون دخول حبة الرمل الغريبة جرحا لا مكان له في ذلك الخلق الألهي الباهر، وتتدخل أرادة الله العلي العظيم فيبدأ المحار بفرز مادة شفافة حول تلك الحبة الجارحة الغريبة المتطفلة ،ويستمر الفرز حول الغريب متصلبا بقوة هائلة .

__ وتلك المادة المتصلبة البالغة القوة تنشأ مكورة وبجمال باهر ،وعندئذ يتكون ذلك الحشد من المادة المقاومة ، المقاتلة ..يتكون لؤلؤة تسر الناظرين وتلهم المقاومين .

__ اللؤلؤ مادة دفاعية تصلبت بمرور الزمن حول الجرح الذي غزا بطن المحار .

_ وعندئذ _ وبإذن الله العلي العظيم __ ومن أعماق البحر دوى صوت المحار بأنه لن يستكين ، وإنما دافع ضد الغزاة الغرباء حتى تحولت دفاعاته إلى لؤلؤ أهداه للناس كافة ، فهل يدافع المحار عن وجوده ويهدي مواقفه لؤلؤا للبشر ، ولا يهب البشر لؤلؤا صلدا ضد كل ذرة تجرحه لتتركه يشخب دما ؟؟

__ وحين دخل الغرباء إلى العراق دوى صوت المرجعية بفتواها المتفردة فهب المؤمنون وأنتشروا زلالا أحاط بالغرباء حتى أحكم سيطرته بقوة اللؤلؤ وهو يتحشد في كل الارجاء دفاعا عن الحق والحرية وكرامة الوجود .

__ وتلك التضحيات كونت لؤلؤ الحشد الشعبي .

__ الحشد الشعبي مادة العراق ، هو المكون، وهو الملامح ،والطول والعرض والارتفاع .

__ الحشد هو البصر من العين ، والسمع من الأذن ، والشم من الأنف ، والتذوق من اللسان .

__ قل الحشد الشعبي تعني العراق .

 

قل جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اطلاق سراح معتقلي الحشد؛  نصرٌ جديد    
الجريذي وهيبة الدولة..!  
قصة اللؤلؤ الفريدة والحشد الشعبي المقدس .  
معادلة الثناء .. وتحمل المسؤولية  
من يخاف من الحشد ومن يعاديه فعلا ؟!  
مما قالهُ القائد الخامنئي المفدى ..  
زميلنا "دولة الرئيس"..!  
خطوة لم تكن مدروسة ..!  
إصبع على الجرح ، ((شهداء)) داعش ومتضرري آل الصباح
إلى مَنْ نصّب الكاظميّ    
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.01
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك