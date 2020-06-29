معادلة الثناء .. وتحمل المسؤولية  

مهند آل كزار ||

في القرن الثامن عشر انتشر وباء في أوروبا وأميركا عرف بأسم الموت الأسود أو ( حمى النفاس )، حيث تموت المرأة التي تلد طفلها بعد ٤٨ ساعة فقط، وقد انتشر بشكل كبير حتى بلغت نسبة الوفيات من النساء ما تجاوز ٧٠% منهن.

كان الوباء يزداد ضراوة حتى استمر لنصف قرن، لكنه كان عصر النهضة ؟ عصر العلوم التجريبية ؟ كان العصر الذي القيت فيه كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية والخرافات، على يد رجال العلم والأطباء بذلك الوقت .

هؤلاء الرجال ذهبوا لدراسة سبب الموت الأسود، في النهار يعملون على تشريح جثث نساء اللاتي توفين، وفي الليل يعملون على ولادة النساء الحوامل، والعمل على مداواتهن.

بقي هذا الحال لغاية نصف القرن الثامن عشر حتى توصل د. أوليفر ويندل هولمز إلى امر أدرك فيه ان الأطباء الذين يعملون على تشريح الجثث في النهار لم يكونوا يغسلون ايديهم قبل القيام بتوليد النساء في الليل.؟!

قال بالحرف الواحد؛ يارفاق أنتم المشكلة ؟

في ذلك الوقت لم يستمع اليه أحد من الاطباء، وقد وصفوه بالمجنون لمدة ٣٠ عاما، حتى أدرك بعدها جميع المعنيين، اذا ما غسل الأطباء ايديهم فأن الوباء سوف ينتهي ببساطة، وهو الذي حصل فعلا، عندما بدأوا بتعقيم معداتهم وأيديهم انتهى فايروس الموت الأسود للنفساء .

احياناً؛ تكمن المشكلة فيك، لقد رأينا هذا يحدث مؤخراً، يحدث معنا جميعا، نعتبر أنفسنا أذكى من غيرنا إلى أن تدهورت الأوضاع، نقوم بألقاء اللوم على الجميع من دون أنفسنا، من دون أن نتحمل مسؤولية أفعالنا، من الممكن أن نحصل على كل المدح والثناء مقابل الأشياء التي تفعلها بشكل صحيح ، طالما أننا تتحمل المسؤولية أيضا عن الأشياء التي أخطأنا فيها .

المعادلة يجب أن تكون متوازنة، لن تحصل على هذا من دون ذلك، تحصل على المدح والثناء عندما تتحمل المسؤولية..

#كوفيد_19