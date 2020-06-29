جهاد الطغاة ورفضهم واجب  

✍هشام عبد القادر ||

بيت الله الذي تتوجه اليه كل القلوب المؤمنة وتسجد اليه العقول تنحني الى الأرض متجهه نحو بيت الله وتأتي اليه الأنفس من كل فج عميق وهو قبلة كل المسلمين إذا كان رسول الله جعل الحجر الأسود تحمله كل القبائل هذا يدل على أن جميع دول الإسلام تشارك بإدارة الحج .

وعلى الأمة سحب البساط من النظام السعودي بحكم منعهم للآمة من أدى مناسك الحج.

والسعي في الإفساد بالبلاد المقدسة . ونشر الفتن وضرب الشعوب المؤمنة وإباحة الدماء وتغيير معالم الدين وهدم الأضرحة وتغيير معالمها وجعل بيوت الصحابة وبيت النبي سيدنا محمد واله عليهم السلام في موضع يحزن القلوب .

لذالك فرض واجب هذا العام وكل عام اذا كان الجهاد فرض واجب فالفرض الواجب هو كسر قرن الشيطان النظام السعودي . وسحب البساط منهم في إدارة الحج . وهذه مسؤلية كل الرقاب التي تخضع وتسجد وتتوجه الى بيت الله .

والحمد لله رب العالمين