المقالات

النظر الى الفساد بعين واحدة..!  


علاء فاضل||

 

علينا ان لا ننظر الى الوقائع بعين واحدة فنرى بعضها وتغيب غنا اكثرها

ربما هناك نفر قليل من الشعة ( الاجانب) اساء وفسد لكن ماذا عن السنة الاجانب والكورد الاجانب هل كانوا ملائكة رحمة بيض الايادي.

الم تكن انابيب النفط تستنزف بترول الشمال وتذهب به الى ثقب اسود ولا يعرف لها قرار سوى مرافيء الكيان الصهيوني ولا تظهر اموالها الا في بنوك سويسرا وامريكا ولندن باسما محددة بعينها الم يتعامل قادة الكورد مع ثروة العراق في الشمال على انها من مواريثهم والمصيبة انهم ياخذون وياخذون دون ان يعطوا لا الى الحكومة المركزية ولا الى فقراء كوردستان الذين ازداد فقرهم

ثم الم تكن المليارات التي خصصت للمحافضات الغربية ذهبت الى جيوب وكروش من نزا على ظهورهم وجلس على كرسي القيادة ولعل اتهامات السنة انفسهم لصالح المطلك والكرابلة والصجري والعيساوي والهاشمي ووووو بدليل كاف على ذلك

علينا ان ننظر بكلتا عينينا لكي لا نكون كمن نقضت غزلها

ولكي نحمل الكاتبة على الحسن فاننا نذكر بان من طلب الحق فاخطأه ليس كمن طلب الباطل فاصابه

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دور العشائر العراقية في مقاومة الاستكبار العالمي  
النظر الى الفساد بعين واحدة..!  
الحمقى نعمة في بعض الأحيان..!  
10 حقائق عن الشخصية المرتزقة !
لماذا الخامنئي؟!  
التّيه الثقافي أم اللامثقف التائه؟  
حساسية الاعلام وخصوصيات الاستفتاء  
إستهدافنا واضح.. نحن دون غيرنا  
الناصرية هي أمنا الرؤوم  
اين الحكمة من هذه الفتن؟ !  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.96
تومان ايراني 0.01
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك