👤 عبدالملك سام ||

حرصا مني على أن يكون لي دور تثقيفي للمجتمع فقد قررت أن أكتب مقالا يشبه تلك المقالات المنتشرة في كثير من المواقع والمنتديات الألكترونية ، فقد تفاجأت بأن هذه المقالات تلاقي رواجا لا بأس به .. لذا وعلى طريقة اولئك الذين يسعون للشهرة وجدت نفسي أكتب مقالا مشابها لعلي أصبح مشهورا يوما ما مثلهم ، فما يستطيع أن يفعله شخص ما يستطيع أي شخص آخر فعله ..

لذا قررت أن أكتب مقالا بأستخدام ذات الأسلوب الرائج والمتكرر ، وقد قررت أن يكون أسم المقال (10 حقائق عن الشخصية المرتزقة) على وزن تلك المقالات التي تعتمد على تعدد الأشياء .. دعونا نجرب على أن يكون بيننا أتفاق غير مكتوب طبعا ، ألا وهو أذا اعجبكم المقال أن تقوموا بنشره ، أما أذا لم يعجبكم فأرجوا استخدام ألفاظ ملائمة وغير نابية لو سمحتم ، فالمهم هو تجربة اسلوب جديد حرصا على أمتاعكم .. الله يستر ، ولنبدأ ..

- 10 حقائق عن الشخصية المرتزقة :

1. الشخص المرتزق يملك جهازا عصبيا قويا يحتمل السب والشتم الخليجي فقط ، أما الشتائم المحلية فهي تثيره ويبادر للرد عليها مباشرة !

2. الشخص المرتزق لديه عمى ألوان انتقائي ، فهو يرى الصفات الجميلة في خصمه عيوب ، لذلك هو لا يفوت فرصة لينتقد الشرف والصدق والأمانة والأخلاص .... !

3. الشخص المرتزق يعاني أنفصام شخصية مزمن ، فهو في خطاباته يتحدث عن الوطنية ويزايد على الآخرين ، وفجأة تراه يقع في موقف محرج مع أول أختبار للوطنية !

4. الشخص المرتزق يملك طول بال طويل للنباح ، فهو لا يتعب مهما طالت فترة نباحه ، وقد تمتد نوبات النباح لأيام دون كلل ولا ملل ولا يتوقف ألا عندما يكتشف أن ما في جيبه بدأ بالنفاذ!

5. الشخص المرتزق لا يمكن أراقه ماء وجهه ، فهو لا يملك ماء وجه اصلا ليراق ؛ هو يحب الجفاف لدرجة عجيبة ، ولا يهمه أي أنتقاد أو أتخاذ موقف من أي قضية تخص بلده ، فوقته ثمين كما تعلمون ، وهو لا ينفق وقته إلا بالعملة الصعبة !

6. الشخص المرتزق هو الكائن الوحيد الذي لا وطن له ، وقد تجده في بلد وبعد مدة في بلد آخر ، فالموضوع مرتبط بمدة صلاحيته في أي بلد يقيم فيه وقرب ملذاته منه !

7. الشخص المرتزق كائن يؤمن بكل الأديان والثقافات ، فتراه متدين وملتحي صباحا ، وراقصا وعاشقا للطرب والأنس ليلا ، بل ويكره أحياء مناسبات أسلامية منعا لأغاضة غير المسلمين ، ويحب أحياء مناسبات الفلانتاين والأعياد المسيحية !

8. الشخص المرتزق كائن حر لا تربطه أتفاقية أو عهد ، فهو يفضل العيش دون تعقيدات أو مواثيق ، ولكنه لا يتهاون مع الآخرين بالطبع ، يأخذ حاجته فقط ، لذا لا تتعب نفسك في السعي لأبرام أي اتفاق معه !

9. الشخص المرتزق لا يؤمن بالتفرقة الجنسية ، فلا مشكلة لديه في أن تكون هناك دعارة أو أغتصاب ، فهو كائن يقدس رغبات الآخرين ويكره الكبت ، لذا فلا مشكلة أن يغتصب الأجنبي بنت بلده ، وصمته تعبير عن احترامه للآخرين ورغباتهم ، فقط هو لا يفهم لماذا يتضايق الآخرون منه وينعتونه بالديوث !

10. الشخص المرتزق يتقن عدة اللغات ، فاللغة برأيه مجرد أداة لأتمام الصفقات فقط ، فأذا أعطيته ريال سعودي فسيتكلم نجدي ، وأذا أعطيته دراهم فسيتكلم أماراتي ، أما اذا اعطيته دولار فهو يوم سعدك ، لأنه سيتكلم بحماس بالأنجليزية حتى الصباح !

هل تصدقون أنني وجدت صفات أخرى تميز الشخصية المرتزقة وأنا أكتب هذا المقال ، ولكنني منعا للملل وألتزاما بعنوان المقال سأكتفي بالعشر الفقرات السابقة ، وربما كتبت يوما ما كتابا يشبه تلك الكتب التي تذكر أعداد تفوق ال100 .. المهم صدقوني ، ستندهشون من مدى براعة هؤلاء القوم وتنوع مهاراتهم !! أخيرا .. لا تنسوا أن تشاركوا المقال أذا اعجبكم .. اما أولئك الذين لا يعجبهم العجب ، فأنتظروا الكتاب الذي تكلمنا عنه ، فمن يدري ؟! ربما يعجبكم .. ودمتم بود .

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