التّيه الثقافي أم اللامثقف التائه؟  

حازم أحمد ||

يبدأ السيد إياد حسين السماوي محاولته بين التلميع والترقيع لحملة ضد المقاومة منتهزًا (الخطوة العورة) التي أقدم عليها الكاظمي ضد المقاومة؛ إذ يوجه السيد إياد استفتاءً إلى المرجعية سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني - دام ظله - فيقول:

(... سيدي سماحة المرجع الأعلى .. ما هو حكم السلاح المتوسط والثقيل الذي بحوزة بعض الجماعات المسلحة غير الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة والتي تستخدم هذا السلاح من دون علم وموافقة القيادة العامة للقوات المسلحة؟)

20-6-2020

انتهى.

لم نعلم هل قصد باستفتائه (جماعة بوكو حرام) أم هل قصد به (ميليشيات ترمب الإنجيلية)؟!

هل عنى بها (قوات إقليم كردستان العراق) أم هل عنى بها (سرايا السلام العراق)؟! فكلاهما مسلحان لا يخضعان لقيادة القائد العام للقوات المسلحة.

يتصور السيد إياد السماوي - ببراءة - هنا أن المرجعية تجيب بإسلوب ملء الفراغات وصحيح وخطأ... لذلك استعمل أسلوب (التنكير والضبابية)؛ يعني لم يسمِّ الجماعات باسمها، ولم يذكر توجهها، ولم يذكر حُجَّتها، ولم يذكر قوميتها ودولتها وأهدافها، ولم يذكر ضد من تستخدم هذا السلاح، ولم يذكر إنْ كانت تستخدمه هجومًا أو دفاعًا... هو لا يعلم عدد مقلدي وتابعي السيد السيستاني في العالم، ويتصور أنّ المرجعية شأنٌ محلي ضيق!، ولكن مع ذلك أقول تَغَيَّبَ أو غُيِّبَ وتفلَّتَ من بين كلمات السائل بعض الأمور التي كان يجدر به إدراجها في السؤال حفاظًا على الأمانة في الاستفتاء والابتعاد عن محاولة نصب الكمائن المكشوفة والمُخجلة، ولا ندري هل تعمّد ذلك أم هل كان ذلك بسبب عدم اطّلاعه يا ترى.

سأقف إلى جانب عدم اطّلاعه؛ لأن الرجل هذا يكتب كثيرًا ولم أجده ولو لمرة واحدة يعرف معنى (حروف الجزم والنصب، وبناء الأفعال) فهي بالنسبة له لا تعمل أبدًا؛ والذي لم يطلع على هذا الجانب الأصيل في اللغة العربية لا نتوقع منه أن يطلع على جوانب أهميتها أقل، (مع الاحترام حتمًا):

أولًا:

لم يذكر لنا السائل (آية قرآنية واحدة) بخصوص الدفاع عن النفس ضد من يعتدي علينا! ولو لا أنه ذكر اسم سماحة المرجع؛ لقلت بأنه يتحدث عن مرجعية ريتشارد داوكنز الملحد الغبي، أو مرجعية ستيفن هوكينغ الملحد الذكي.

((وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ)) الأنفال 60.

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)) المائدة 54.

وعشرات الآيات في كتاب الله العزيز الذي أُنزِل على خاتم النبيين محمد (صلى الله عليه وآله) وهو نبينا ونحن أمته التي شرَّفنا الله به إلى يوم القيامة.

أمّا إنْ لم تكن للسائل المستفتي أية معرفة وعلاقة بكتاب الله فهو ليس جديرًا أنْ يستفتيَ بموضوع يخص أمّةً كاملة، بل يفعل ذلك على قدر حاجته الشخصية (مع الاحترام قطعًا).

كلمة (الْكَافِرِينَ) تعني من كفَرَ بشيء نحن نؤمن به، وليس بالضرورة الكفر بالله سبحانه، نحن نؤمن بالاستقلال والحرية للشعب العراقي، وهذا حق راسخٌ ثابت، ولكن أميركا (تكفر بحقنا هذا) وتمارس سلبه مِنّا، وهكذا يفقد الكاتب البوصلة بين تيه المثقف واللامثقف التائه!

ثانيًا:

بتاريخ 5-1-2020/January:

(صوت مجلس النواب‎‏ ‏‎في جلسته الاستثنائية التي عقدت برئاسة ‏السيد محمد الحلبوسي: رئيس ‏المجلس ‏اليوم الأحد 5/1/2020 بحضور 172 نائبًا، واستضاف خلالها رئيس مجلس الوزراء: السيد عادل عبد المهدي، على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق.)

مجلس النواب العراقي منتخب ويمثل الشعب العراقي، وصوَّتَ بالأغلبية التي أقرَّها دستور جمهورية العراق بضرورة طرد القوات الأجنبية، ولكن القوات الأجنبية رفضت الخروج من العراق؛ وطالبت العراق بوقاحة تعويضها أموال تشييد قواعدها العسكرية في العراق!

هذه التفاصيل الوطنية تسرَّبَت من بين أصابع السائل السيد إياد السماوي وابتعدت عن استفتائه، ولم يُشِر إليها!.

ثالثًا:

قاعدة التشريعات العراقية:

(التصنيف : قوات مسلحة

الجهة المصدرة : العراق - اتحادي

نوع التشريع : امر سلطة الائتلاف

رقم التشريع : 91

تاريخ التشريع : 07-06-2004

سريان التشريع : ساري

عنوان التشريع : تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق

المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3984| تاريخ العدد :01-06-2004| رقم الصفحة : 69| عدد الصفحات :12| رقم الجزء :1|

مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004)

(التعاريف: القسم 1 :

3 ـ “ الميليشيا” وتعين قوة عسكرية او شبه عسكرية ليست جزء من القوات المسلحة العراقية او القوات الامنية العراقية المكونة بموجب اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة وقوانينها ومذكراتها او بموجب القانون الفيدرالي العراقي و قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .)

(المحظورات: القسم 2:

تمنع القوات المسلحة والميليشيات , والمجموعات المسلحة من العمل داخل العراق باستثناء ما نص عليهم في هذا الامر .)

(استثناءات: القسم 3:

1 ــ ان الحظر الموضح في القسم الثاني سوف لا ينطبق على : -

:

:

د ـ العنصر المتبقي الذي ينسجم والمعايير المبينة في الفقرة 4 .6 حاليا وبشكل دائم والتي تتضمن اعضاء من هذا القبيل . ان هذه العناصر المتبقية التي تنسجم والمعايير في الوقت الحاضر لغرض استثناءها تحت الفقرة 3 .1 د مدرجة في الملحق رقم ا , القوات المسلحة , وب , الميليشيات .)

أقول بما أنّ الفقرة (4) تختص بالشركات الخاصة؛ فسأذكر ما ورد في الفقرة (6):

(6 ـ “ العنصر المتبقي” ويُعنى به اجزاء من قوة مسلحة او ميليشيا سابقة خاضعة الى خطة التحول واعادة الهيكلة المصادق عليها والتي لا تزال باقية وفي طور الانحسار خلال مرحلة التحول واعادة الدمج وتدار من قبل السلطات الحكومية المختصة وفقا لهذا الامر وبموجب خطة التحول واعادة الدمج لتلك القوة المسلحة او الميليشيا .)

انتهى الاقتباس، دون تصرف.

الخلاصة في هذه النقطة أنّ (المقاومة) أُعتُرفَ بها رسميًا منذ عام 2004، ومنحوها أسماء مثل (ميليشيا) وغيرها، وكان الأجدر بالسيد المُستفتي الاطلاع على هذه التشريعات قبل أن يدلو دلوه تيهًا.

رابعًا:

فتاوى وآراء وثقافة سماحة آية الله السيستاني بشأن الجهاد والدفاع ضد غاصبي الأرض والحقوق؛

فلسطين إنموذجًا:

١- بيان سماحة السيد ( دام ظله ) حول الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين، ورد فيه:

(... ولذلك نهيب بالمسلمين كافة أن يهبّوا لنجدة الشعب الفلسطيني المسلم ويستجيبوا لصرخات الاستغاثة المتعالية منهم ويبذلوا قصارى جهدهم وإمكاناتهم في ردع المعتدين عليهم واسترداد حقوقهم المغتصبة وإنقاذ الأرض الإسلامية من أيدي الغزاة الغاصبين.)

26 محرم الحرام 1423 هـ.

٢- بيان مكتب سماحة السيد ( دام ظله ) حول اغتيال الشيخ احمد ياسين، ورد فيه:

(... و اننا اذ نعزي اخوتنا و اخواتنا في فلسطين العزيزة و سائر المسلمين في هذا الخطب الفادح و المصاب الجلل نستنهض ابناء الامة العربية و الاسلامية لرصّ الصفوف و توحيد الكلمة و العمل الجادّ في سبيل تحرير الارض المغتصبة واستعادة الحقوق المسلوبة انطلاقاً من قوله عزوجل ( إنّ الله لا يغيٌر ما بقوم حتى يغيٌروا ما بأنفسهم ) و الله ولي التوفيق و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.)

الثلاثين من محرم الحرام 1425.

٣- بيان مكتب سماحة السيد ( دام ظله ) حول الاعتداءات الاسرائيلية على غزة:، ورد فيه:

(... ان تعابير الادانة والاستنكار لما يجري على اخواننا الفلسطينيين في غزة والتضامن معهم بالالفاظ والكلمات لا تعني شيئا امام حجم الماساة المروعة التي يتعرضون لها .

ان الامتين العربية والاسلامية مطالبتان ازيد من اي وقت مضى باتخاذ مواقف عملية في سبيل وقف هذا العدوان المتواصل وكسر الحصار الظالم المفروض على هذا الشعب الابي.)

مكتب السيد السيستاني دام ظله

النجف الاشرف)

1429/12/29

28/12/2008

انتهى الاقتباس، دون تصرف.

هذه حُزمة قليلة من بيانات المرجعية الدينية بحق فلسطين؛ وضرورة الوقوف معها عمليًا، وكسر الحصار عنها، ورص الصفوف وتوحيد الكلمة (لتحريرها واستعادة الحقوق المغتصبة...)، وهذا لا يتحقق دون السلاح والمقاومة التي تخضع للمنطق القرآني والإسلامي وليس لمنطق الرئيس القلق، المتغيّر، المتقلب، المؤقت الذي لا يدري أين المرجعية، ولم يتنفَّس يومًا بشأن تحرير العراق فكيف بفلسطين، وهل رأيتم تيهًا أوسع من هذا؟! مثقف بلا هوية، تائه في اللاثقافة، ليتها يكرمنا باستنكاره فقط لكان فوزًا عظيمًا، بل سكوته أعظم! وهو في حِلٍّ من لغة السلاح والتصعيد والتحرير.

خامسًا:

مشروعية فصائل المقاومة دوليًا

في ظل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:

قرار رقم 3034 وقرار رقم 3246:

١- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3043، مع الإشارة أنّ العراق من الدول الموافقة على هذا القرار:

(قرار رقم 3034 (الدورة 27) بتاريخ 18 كانون الأول ( ديسمبر) 1972.

تأكيد قانونية النضال من أجل التحرر الوطني وإقامة لجنة خاصة لدراسة مشكلة الإرهاب الدولي.

إنّ الجمعية العامة، إذ تشعر بقلق عميق من أعمال الإرهاب الدولي التي تتكرر بصورة متزايدة، والتي تذهب ضحيتها أرواح بشرية بريئة، وإذ تدرك أهمية التعاون الدولي في استنباط إجراءات فعالة لمنع وقوعها، وفي دراسة أسبابها الأساسية من أجل إيجاد حلول عادلة وسليمة بأسرع ما يمكن... )

٢- القرار الآخر للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3246 (الدورة 29) بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1974.

مما ورد به:

(إنّ الجمعية العامة إذ تؤكد من جديد إيمانها بالقرار 1514 (د - ١٥) المؤرّخ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960 والذي يتضمن إعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة، وببرنامج العمل من أجل التنفيذ التام لذلك الإعلان الوارد في القرار 2621 (د - 25) المؤرخ في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 1970.)

نقلًا دون تصرف.

سادسًا:

ما زالت القوات الأميركية قوات احتلال، إذ صوَّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على إخراج قوات التحالف - القوات الأجنبية والأميركية - من العراق؛ ومِنْ ثَمَّ عُضِّدَ هذا القرار العراقي الشرعي من قبل الشعب العراقي؛ إذ خرجت تظاهرة مليونية عراقية مؤيّدةً لقرار مجلس النواب ومطالبةً بتنفيذه، هاتفةً بشعارٍ واحد وهو:

(طرد القوات الأميركية).

ما زال الإرهاب يتحيَّن الفرص للانقضاض على مُدِن العراق من مناطق عدة، لذلك فإنِّ المُقتضى والمانع موجودان: الإرهاب يفرض حضورًا وازنًا - بالضرورة - لفصائل المقاومة في هذه الدول، وهو حق الشعوب وحركات التحرير في نضالها ضد هذه المفهومات السود.

مشكلتنا مع من لا يقرأ، وما أخطر التيه الثقافي وجهل الهوية.

المسيحي الأرثوذكسي والبروتستانتي والكاثوليكي، واليهودي، والبوذي، واللاديني، واللاأدري... هؤلاء كلهم يثبِّتون ويشرِّعون لك حق الدِّفاع عن نفسك وحمل السلاح ضد من يستعمر أرضك ويحتلها، وضد قوى الإرهاب والظلام؛ ثم ها أنتَ (المسلم) تبحث عن مخرج لإبطال حُجيّة ومشروعيّة المقاومة ضد مفهوم وواقع الاحتلال والإرهاب!

والحمد لله ربِّ العالمين



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