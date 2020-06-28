فنتازيا النقاش  

جهاد النقاش ||
١- مادام المتظاهر يساند الخضراء/ جا عليمن القتال عله جسر الجمهورية!
٢- السيطرات فاهمين الحظر غلط/ يمنعونا من الدخول ويسمحون للخارجين.
٣- ما دام الدو١عش صناعة إيرانية/ أعدموهم في سجن الحوت.
٤- ألم تلاحظ أن كل الداخلين للسفارة/ نسيوا وطنيتهم على الباب!
٥- كالوله رجع السيادة/ فحاور القاتل وسجن المقتول!
٦- أبلغوه بنزول الكوماندوز الأتراك في الشمال/ فأمر بإرسال الجهاز للبوعيثة.
٧- حصر السلاح بيد الدولة/ لا يشمل السلاح الأمريكي فلها أن تقتل من تشاء!
٨- الدرجات الوظيفية لا تكفي/ إلا لتعيين الناشطين.
٩- أتريد أن ألقنك الأمركة/ ساند من يعادي الہٰحَہٰشِد الہٰشعبٰٰيٰ.
١٠- الكرد في تصدير النفط خارج السلطة الاتحادية/ بس بكورونا كون تدفع الحكومة الاتحادية المخاسير!
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