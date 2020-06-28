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فنتازيا النقاش  


جهاد النقاش ||

 

١- مادام المتظاهر يساند الخضراء/ جا عليمن القتال عله جسر الجمهورية!

 

٢- السيطرات فاهمين الحظر غلط/ يمنعونا من الدخول ويسمحون للخارجين.

 

٣- ما دام الدو١عش صناعة إيرانية/ أعدموهم في سجن الحوت.

 

٤- ألم تلاحظ أن كل الداخلين للسفارة/ نسيوا وطنيتهم على الباب!

 

٥- كالوله رجع السيادة/ فحاور القاتل وسجن المقتول!

 

٦- أبلغوه بنزول الكوماندوز الأتراك في الشمال/ فأمر بإرسال الجهاز للبوعيثة.

 

٧- حصر السلاح بيد الدولة/ لا يشمل السلاح الأمريكي فلها أن تقتل من تشاء!

 

٨- الدرجات الوظيفية لا تكفي/ إلا لتعيين الناشطين.

 

٩- أتريد أن ألقنك الأمركة/ ساند من يعادي الہٰحَہٰشِد الہٰشعبٰٰيٰ.

 

١٠- الكرد في تصدير النفط خارج السلطة الاتحادية/ بس بكورونا كون تدفع الحكومة الاتحادية المخاسير!

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