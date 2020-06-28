الى ناكري الجميل  

فاطمة حسين ابراهيم ||

تباً لعقولكم الخواء التي ميزت صفوف الابطال بأبشع صورة و استعاضت الغث بالسمين و تنكرت لأطهر دماء لطالما سكبت من اجل اعادة هيبة العراق التي لعقتها السن الخيانة .

فنكرانكم للجميل لا يفسد للبطولة طعم

و بهتانكم لا يزيدهم عند الله الا رفعة و سمو و عند الشرفاء الا مجداً و شموخ .

فما دام والله و الله لن تمحوا ذكرنا شعارهم اذاً هم المنتصرون .

لاضير فالتكونوا كلاب الحوأب اما هم فلن يكونوا راكبة الجمل مفتعلة الفتن

على عجل نسيتم فضلهم .

اما نحن فلا ..

نحملهم نوراً في الحدقات و نستعيض بهديهم عن شعاع الشمس و نتلوا (نحن لا نهزم و منا عطاء الدم) ورداً عقيب الصلاة .

أليسوا هم من ذرفنا لأجلهم دموعاً حرّى و اجتمعت القلوب متوحدة خوفاً عليهم عند الوثبة ؟

أوَ ليسوا هم ذاتهم من رفعت الأكف تدعوا لهم قبل الألسن ؟

بالله عليكم من غيرهم طلق الدنيا ليلتحق بألوية الموت ؟

أوليسوا هم من تسابقت اقدامهم لعناق المفخخات و اذانهم كانت تطرب لأزيز الرصاص تاركين الاولاد و الاهلون بلا مال و لا معين ؟

مرتدين القلوب على الدروع

من اجل صون العرض المستباح و لاعادة الارض التي دنستها اقدام الغرباء .

انهم رجال الله الذين استعاضوا الآخرة بالدنيا و ما حالوا عن الآخرة بدلا .

تباً و تعساً لمن صنفكم قدداً

حشد المرجعية و حشد الاحزاب ؟

الا خبتم و خذلتم و تاه مسعاكم .

انما هم ابناء المرجعية ليوث الحسين وسيوف الكرار و سور العراق المنيع رضي من رضي و ابى من ابى .

سيروا لتدحظوا الباطل و تحيوا سنة الجهاد مرة اخرى غير آبهين لنهيق الحمير ونباح الكلاب.

فبعزة الجبار لن تمحوا بترهاتكم خبرهم و لن تميتوا حبهم فينا

كلنا ح شد و كلنا م قاومة .

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