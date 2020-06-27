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حين تلعب الشطرنج لوحدك ؟! .


سميرة الموسوي ||   __ حين تترسخ بذهن السياسي فكرة وكأنه يقبع في سجن إنفرادي يعمد إلى فتح رقعة الشطرنج على طاولة ويجلس على كرسي فيما  يقابله كرسي آخر فارغ . __ ويجتمع المشجعون حوله ومن نفس ألوان علمه وبيرقه وكذلك أطيافه وأعوانه وتتركز كامرات القنوات والفضائيات التي كانت تنتظره منذ زمن تتركز على كلماته وحركاته وهمساته . __ ويبدأ بالتحديق وحده في رقعة الشطرنج واضعا نفسه موضع الملك أو الملكين الرابضين على الرقعة وعندئذ أخرج من جيبه بعناية فائقة ورقة صقيلة ترتسم عليها خطته وبالقلم الأحمر . _وكلما حرك حجرا _ جنديا _ حصانا _ فيلا _ من جبهته ينهض من كرسيه ليجلس على الكرسي المقابل ليدير الجبهة الأخرى ، وهذه المرة لم يتطلع بورقة الخطة فعليه أن يفكر بلا تخطيط لهذه الجبهة ،فقد ظن أنها لا تحتاج الى ورقة وقلم ومسطره فهي هينه لا تحتاج الى جهد . __ وبقي جالسا حائرا أمام هذه الجبهة المتماسكة وكأنها تتشبث بالعروة الوثقى وعندئذ أصابه الدوار فأصدر أوامره بوجوب تقليص عدد قوات هذه الجبهة فلا حاجة لعديدها هذا . __ وعندما تم تنفيذ الأمر ، صدرت الاوامر إلى وسائل الاعلام المستعدة لنقل هذا الإنجاز غير المسبوق إلى المواطنين  __ ثم أنتقل إلى جبهته وحرك حجرا وفق الخطة ثم عاد إلى الجبهة المقابلة وهو متجهم وحين نظر اليها رآها ما زالت مكتملة وكأن أحد لم يغير فيها شيء فأصابه الدوار . __ دوار شديد هاجمه فترنح حتى سقطت عدستا عينيه الاصطناعيتين الخضراوين ، فأخرج ورقة الخطة من جيبه وطلب من مستشاره قراءتها ،ولكن المستشار صاح ؛ هذه الورقة مملوءة بالطلاسم والالغاز والرموز ومكتوبة بلغة أجنبية ، إزدادت حيرته فتفرق بعض الاعوان وهم  يضربون جباههم من الندم ويدعون الآخرين إلى التراجع أو الهزيمة ويرددون ...  اللهم نستغفرك ونتوب اليك .
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