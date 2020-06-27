🔴 اخبار الذباب الإلكتروني لارعاب المواطنين  

سمارا

اخبار الذباب ألأليكتروني اياكم وتصديقها او الانجرار خلفها 👇

⭕#وردنا قبل قليل

#احتمال" انقطاع الانترنت عن العراق وارد و قوي جداً.. و كذلك انقطاع لشبكات الاتصال عبر الموبايل الى اشعار اخر خلال ٤٨ ساعة القادمة نظراً لوجود عمليات كبرى يقودها جهاز مكافحة الارهاب و بعضاً من قطعات الجيش و الوحدات التكتيكية الاميريكية من بلاك ووتر..!!!

⭕#حرب شوارع خلال ٤٨ ساعة القادمة بين المليشيات و جهاز مكافحة الارهاب و بمساندة الفرقة المجوقلة الامريكية ...

⭕#ابو فـ ـد ك

مطلوب حيا و ان تعذر سيتم اغتيالة

‏⭕‎#مصدر خاص :

"معلومة شبه مؤكدة ان عمليات الصدمة الخاصة بضبط سعات الانتر نت المسروقة متورط بها مسؤولون وابناء مسؤولين سيتم الكشف عن اسمائهم قريباً و حجم الاموال المترتبة على ذلك ضخمة".

⭕#جهاز مكافحة الارهاب في

ذي قار #يؤمن محيط سجن #الحوت