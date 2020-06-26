المقالات

جهاز مكافحة الارهاب يقع ضحية الشعبوية ..!  

72 2020-06-26

رافت الياسر

 

ابواق الجوكرية روجوا لكذبة ان هؤلاء العناصر من الحشد كانوا يوجهون الصواريخ نحو السفارة الأمريكية

وبعيدا عن كون هذا شرف  لا يضاهيه شرف أود كتابة بعض التعليقات:

1- طيلة عمليات القصف السابقة كانت الاجهزة الامنية تعثر على المنصات بأماكن عامة غير تابعة لأي جهة فلماذا فجأة قرر المنفذون تنفيذها من مقر للحشد؟

2- من الغباء ايضاً توجيه ضربة من مقر مكشوف للحشد الشعبي وخصوصاً أن الcia  ترصد بدقة هذه المقرات.

3- منصاب اطلاق الصواريخ متواجدة في كل المقرات تقريبا فهي معدات مستخدمة في الحرب ضد داعش فهي ليست دليلا ولو كانت دليلا لاصبحت كل مقرات الحشد متاحة للاقتحام بهذا العذر الغير منطقي.

4- عادة ما ينفذ العملية 3 اشخاص و عبر عجلة فلماذا يتم تنفيذ هذه العملية بواسطة 14 عنصر ومن نقطة ثابتة؟

5- وفق القانون فإن الجهة التي يجب ان تنفذ عملية الإعتقال هي أمن الحشد او على الأقل بتنسيق مع أمن الحشد الشعبي وهذا ما حدث عند تسليمهم لامن الحشد كونه الجهة المختصة بالأمر و أمن الحشد يتلقى العديد من الشكاوى و على ضوئها ينفذ عمليات اعتقال مستمرة لأي منتسب يخالف القانون.

ما تروجه ماكينات الاعلام هذه هو جهد العاجز لصناعة نصر وهمي للتغطية على الفشل بإدارة الدولة وللتغطية على الاحراج الذي قاموا به بهذه العملية الفاشلة.

 

26/6/2020

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا والمشككون!
"تَصديم" المؤسسة العسكرية  والدكتاتورية الناعمة  
الشهيد الصدر الثاني..وكسر حاجز الخوف  
دونهم خرط القتاد  
القيادة وحسن التدبير 
جهاز مكافحة الارهاب يقع ضحية الشعبوية ..!  
عن أي قانون يتحدث اصحاب ذاكرة الذبابة ؟!  
نواب يهاجمون الجيش الابيض ..  
لمن يهمه الامر..!  
الحشد الشعبي ضمانة لاستقرار العراق واستقلاله  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك